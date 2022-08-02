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Новопризначена суддя КС Ольга Совгиря сприяла продовженню базування ЧФ РФ в Криму, – фундація DEJURE

02/08/2022 17:09

Новопризначена суддя Конституційного суду Ольга Совгиря сприяла продовженню базування ЧФ РФ в Криму.

Про це заявили у вівторок, 2 серпня, у фундації DEJURE.

Зазначається, що в 2010 році президент Віктор Ющенко та 50 народних депутатів звернулись до КС із конституційними поданнями, у яких попросили розтлумачити норми Конституції щодо обмеження терміну розміщення іноземних військових баз в Україні.

Тодішній перший заступник секретаря РНБО Володимир Огризко пояснював, що “президент хоче отримати тлумачення того, чи можливе продовження договору, який регламентує розміщення іноземної військової бази (ЧФ РФ) на території України”.

Тоді КС звернувся до КНУ ім. Шевченка з проханням висловити думку вчених-фахівців щодо цього питання.

“У відповідь надійшов науковий висновок, підготовлений тодішньою доценткою катедри Ольгою Совгирею. У висновку йшлося про те, що це питання «не повинно розглядатися Конституційним Судом (…) оскільки здійснення тлумачення (…) в даному випадку, неможливе та може призвести до втручання Конституційного Суду України у політичні питання”. У результаті 20 квітня 2010-го року КС відмовив у відкритті конституційних подань нардепів, спираючись, зокрема, на цей науковий висновок”, – з’ясували в DEJURE. 

Зазначається, що саме на це рішення Конституційного Суду у своїх аргументах спиралися прибічники президента Віктора Януковича.
Зокрема, переконуючи депутатів проголосувати за Харківські угоди, на рішення КС посилався колишній заступник міністра закордонних справ України Руслан Демченко.

У результаті 27 квітня 2010-го року Верховна Рада ратифікувала Харківські угоди, продовживши термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму з 2017 до 2042 року.

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Україна

Новопризначена суддя КС Ольга Совгиря сприяла продовженню базування ЧФ РФ в Криму, – фундація DEJURE

Новопризначена суддя Конституційного суду Ольга Совгиря сприяла продовженню базування ЧФ РФ в Криму. Про це заявили у вівторок, 2 серпня, у фундації DEJURE. Зазначається, що в 2010 році президент...

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