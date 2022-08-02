Кобзар-стрілець зі 112-ї бригади ТрО виступив на міжнародному фестивалі в Італії

Фото з ФБ Андрія Ковальова

Днями старший солдат 112-ї бригади Територіальної оборони Збройних сил України професійний кобзар Тарас Столяр взяв участь у міжнародному фестивалі Ravenna Festival під орудою маестро Рікардо Муті у містах Лорето та Равенна у Італії.

Історію військового розповів комунікаційник 112-ї бригади ТрО Андрій Ковальов у вівторок, 2 серпня.

Відомо, що старший солдат Тарас Столяр, стрілець одного з підрозділів 112 бригади Територіальної оборони Збройних сил України, у мирному житті – знаний кобзар, заслужений артист України та соліст Національного академічного оркестру народних інструментів (NAONI orchestra). Цей колектив відомий далеко за межами України, зокрема своїми спільними музичними проектами з Onuka та виступом на Євробаченні.

“Тарас у перший день повномасштабної російської агресії, зголосився та став до лав 112-ї бригади Тероборони Збройних сил України. Зі своїм підрозділом старший солдат Столяр брав участь в обороні Києва від російських ординців наприкінці лютого- квітня 2022 року. Тут, у 112 бригаді, Тарас Столяр проходив службу пліч-о-пліч із побратимами по кобзарському цеху: Тарасом Компаніченком та Василем Жоваником”, – пише Андрій Ковальов у ФБ.

Після приїзду додому Тарас Столяр повернувся до лав свого підрозділу, який виконує бойові задачі з оборони України від російських окупантів.

“Пишаємося своїм побратимом по зброї – кобзарем Тарасом Столяром, адже його виступ привертає увагу міжнародної спільноти до боротьби всього українського народу за свою незалежність проти кривавого російського агресор”, – додав Ковальов про колегу.

Відомо, що згаданий фестиваль в Італії відбувається в рамках проекту «Le vie dell’Amicizia» («Шляхи Дружби») спільно з артистами Національної опери України, хору та оркестру Giovanile Luigi Cerubini.

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