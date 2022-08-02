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Іноземні добровольці тепер можуть продовжувати контракти із ЗСУ до 10 років

02/08/2022 15:05

Іноземні добровольці, які проходять службу у Збройних силах України, під час особливого періоду зможуть продовжувати контракти до 10 років.

Відповідний указ №545/2022 “Про внесення змін до положення про проходження військової служби у ЗСУ іноземцями та особами без громадянства” президент  Володимир Зеленський підписав 1 серпня.

Положення доповнено новим абзацом, згідно з яким “під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їхнім бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі”.

Відповідно до нової редакції, початок, призупинення і закінчення проходження військової служби, строки військової служби, граничний вік перебування на ній визначається законом “Про військовий обов’язок і військову службу”.

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