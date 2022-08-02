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Ховалися від HIMARSів: на станції “Каланчак” росіяни влаштували димову завісу і підірвали власний потяг

02/08/2022 14:37

На залізничній станції “Каланчак” Херсонської області окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг.

Про інцидент повідомили в Головному управлінні розвідки МОУ у вівторок, 2 серпня.

Зазначається, що подія сталася 31 липня. На залізничну станцію “Каланчак” Херсонської області прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для окупантів.

О 8 годині ранку наступного дня рашисти розпочали розвантаження ешелону.

“Вочевидь, з метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів HIMARS, окупанти застосували потужні засоби задимлення. Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалось через щільну димову завісу. Втім, одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух в напрямку Криму. Особовий склад противника у паніці розбігся”, – повідомили в ГУР. 

у розвідвідомстві припустили, що, ймовірно, вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів у ході створення димової завіси.

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