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Бельгія заморозила російські активи на понад 50 мільярдів євро

02/08/2022 11:50

Бельгія через вторгнення РФ в Україну заморозила російських активів на понад 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє у вівторок, 2 серпня, De Morgen.

Раніше вже було заморожено 3,5 мільярди євро.

Ці 50,5 мільярда євро включають всі види фінансових активів, таких як гроші та акції, які знаходяться в Бельгії і належать російським політикам, олігархам, банкам та компаніям, на яких накладено санкції.

Деякі санкції були запроваджені після окупації Росією Криму в 2014 році, але більшість було введено після повномасштабного вторгнення в Україну.

В Мінфіні заявили, що не мають права уточнювати, яким підсанкційним особам чи компаніям заморозили найбільші суми.

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