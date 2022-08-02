Бельгія заморозила російські активи на понад 50 мільярдів євро

Бельгія через вторгнення РФ в Україну заморозила російських активів на понад 50 мільярдів євро.
Про це повідомляє у вівторок, 2 серпня, De Morgen.
Раніше вже було заморожено 3,5 мільярди євро.
Ці 50,5 мільярда євро включають всі види фінансових активів, таких як гроші та акції, які знаходяться в Бельгії і належать російським політикам, олігархам, банкам та компаніям, на яких накладено санкції.
Деякі санкції були запроваджені після окупації Росією Криму в 2014 році, але більшість було введено після повномасштабного вторгнення в Україну.
В Мінфіні заявили, що не мають права уточнювати, яким підсанкційним особам чи компаніям заморозили найбільші суми.
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