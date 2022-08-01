Зеленський півтори години говорив з Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої лідери держав обговорили співпрацю у сфері безпеки. Переговори тривали півтори години.

Про це в понеділок, 1 серпня, повідомила пресслужба офісу президента.

Зазначається, що сторони домовилися координувати подальші дії щодо надання Україні допомоги у сфері безпеки і Францією, і іншими міжнародними партнерами, зокрема щодо постачання українським захисникам сучасного озброєння.

Зеленський і Макрон торкнулися проблематики воєнних злочинів, які РФ продовжує вчиняти в Україні. Президент України висловив подяку французькій стороні за скерування в Україну групи медиків та жандармів для встановлення фактів злочинів агресора. Сторони обговорили продовження роботи цієї групи.

Президент України поінформував лідера Франції про перебіг протидії російській агресії та ситуації на полі бою.

“Ми ведемо війну проти справжньої держави-терориста. Сплановане цинічне знищення Росією українських військовополонених в Оленівці – свідчення цього”, – наголосив Зеленський.

Сторони також обговорили участь Франції у повоєнному відновленні України, зокрема реалізацію Fast Recovery Plan, а також питання макрофінансової підтримки України та роль Франції у цьому процесі.

Макрон обговорив із Зеленським також тему глобальної продовольчої безпеки, співрозмовники наголосили на необхідності неухильної реалізації ініціативи з перевезення українського зерна, а також обговорили нарощування його експорту іншими логістичними шляхами.

Глава Французької держави розповів про підсумки своєї поїздки до Африки, одним із результатів якої стало розширення антивоєнної коаліції та консолідація міжнародної підтримки України в умовах повномасштабної агресії проти України з боку РФ.

Зеленський запросив Макрона взяти участь в онлайн-саміті міжнародної “Кримської платформи” 23 серпня цього року.

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