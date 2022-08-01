В Україну прибули далекобійні системи залпового вогню MARS II, – Резніков

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В Україну прибули далекобійні ракетні системи залпового вогню MARS II.

Про це в понеділок, 1 серпня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у твіттері.

“В Україну прибув третій брат у родині Long Hand – РСЗВ MARS II з Німеччини. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів!”, – йдеться у повідомленні.

Очільник оборонного відомства України подякував Німеччині та міністерці оборони ФРН Крістіні Ламбрехт за цю допомогу.

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Реактивна система залпового вогню MARS ІІ призначена для знищення скупчень живої сили та техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв’язку, а також для дистанційного мінування місцевості.

Вона складається з пускової установки, змонтованої на гусеничному шасі американської бойової машини піхоти М2 Bradley, некерованих ракет калібру 240 мм, апаратури управління вогнем та транспортної машини.

Артилерійська частина німецької РСЗВ має два одноразові контейнери по шість склопластикових напрямних труб кожен, змонтованих у коробчастому броньованому корпусі. Контейнери встановлені на гусеничному шасі на поворотній платформі. На тому ж шасі зібрано механізми заряджання. Причому монтаж та герметизація транспортно-пускових контейнерів здійснюється на заводі-виробнику. Перезаряджання контейнерів відбувається за горизонтального положення артилерійської частини.

Кабіна екіпажу РСЗВ MARS ІІ, що налічує три особи – командир, водій та навідник – має систему колективного захисту від зброї масового ураження з фільтро-вентиляційною установкою. У кабіні також розташовується апаратура управління вогнем.

Система MARS ІІ використовує некеровані ракети з кумулятивно-осколковими бойовими частинами (БЧ) або касетними. Касетна БЧ складається із протитанкових мін AT-2 для дистанційного мінування місцевості. Вага ракети становить 107 кг, дальність польоту — 40 км. Кумулятивний бойовий елемент пробиває гомогенну броню завтовшки до 140 мм. Натомість некеровані ракети з кумулятивно-осколковою БЧ мають дальність польоту 32 км та вагу 159 кг. БЧ забезпечена 644 кумулятивно-осколковими елементами M77, що мають бронепробійність до 40 мм гомогенної броні. Своєю чергою, протитанкова некерована ракета TGW забезпечена бойовими елементами, що самонаводяться, і розрахована на дальність польоту до 45 км. Її вага становить 107 кг. До речі, аби випустити всі 12 ракет, MARS ІІ достатньо 60 секунд.

Цю РСЗВ оснащено новою європейською системою управління вогнем, що дозволяє вести стрільбу керованими ракетами GMLRS, які здатні вражати цілі на відстані до 70 км. Завдавати точних ударів ракетам вдається завдяки наявності вдосконаленої системи глобального позиціонування (GPS-наведення) з антеною, що має більшу стійкість до перешкод.

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