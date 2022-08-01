В Україні запустили опитування “Ветерани – які вони?”

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Український ветеранський фонд запустив опитування “Портрет ветерана”. Його мета — зібрати та проаналізувати інформацію для подальшої ефективної роботи з ветеранами.

Про це повідомила пресслужба УВФ у понеділок, 1 серпня.

“Для чого опитування? Український ветеранський фонд — урядова установа. Ми прагнемо максимально якісно використовувати кошти платників податків у своїй діяльності, а не працювати задля галочки. Тому нам дуже важливо отримати фідбек від аудиторії. Зрозуміти, з якими питаннями, проблемами зіштовхуються ветерани та їхні родини, а також ті, хто ще не отримав статус УБД”,— каже виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова.

Анкетування можуть проходити ветерани, ветеранки, представники та представниці ТрО та інших військових формувань, родини оборонців, а також сім’ї загиблих бійців.

Зазначимо, що в анкеті також є розділ для цивільних, які наразі не мають військових у своєму близькому оточенні, проте прагнуть поділитися своїми візіями щодо майбутньої співпраці.



“Комунікація дозволить максимально ефективно створювати корисні програми, які допоможуть воїнам повертатися з воєнного до цивільного життя, а також адаптуватися їхнім родинам. Команда фонду запрошує представників і представниць зазначеної аудиторії відповісти на кілька питань, аби допомогти сформувати потреби й образ ветерана”, – інформують в УВФ.

Анкета – за посиланням.



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