У Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься під час повітряної тривоги

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Віднині у Києві наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху.

Про це в понеділок, 1 серпня, інформує пресслужба КМДА.

Зазначається, що пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.

Водночас метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

“Відповідне рішення Ради оборони міста Києва діятиме відсьогодні. Міська влада закликає містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години!” – додали в КМДА.

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