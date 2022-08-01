Сьогодні ЗСУ розбили ще дві розвідгрупи окупантів

Сьогодні протягом дня підрозділами Сил оборони України було розбито ще дві розвідгрупи окупантів на двох напрямках: Слов’янському та Бахмутському.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у понеділок, 1 серпня.
Так, на Бахмутському напрямку в районі Яковлівки ворог намагався вести розвідку силами розвідувальної групи.
“Окупанти виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли”, – запевнили в ГШ.
Крім того, на Слов’янському напрямку неподалік Мазанівки Силами оборони викрито і знешкоджено розвідувальну групу противника.
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