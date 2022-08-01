Росіяни атакували житлові квартали на Дніпропетровщині, поранені двоє жінок

Вночі ворог обстріляв два райони Дніпропетровської області – Нікопольський та Криворізький, пораненні дві жінки.

Про це вранці в понеділок, 1 серпня, інформує глава ДніпроОВА Валентин Резніченко.

“Понад 60 приходів з “Градів” по Марганцю та Червоногригорівській громаді. Російська армія умисно цілила по житлових кварталах – по людях, які в цей час спали.

Поранені двоє жінок. Одна з них госпіталізована. Вона у важкому стані.

У Марганці пошкоджено вісім приватних будинків. В одному з них мирно спали шестеро дітей. Наймолодшому всього два роки. Усіх врятували. Діти неушкоджені. Обстрілом зачепило кафе та швейне виробництво. Місто частково без світла”, – йдеться в повідомленні.

Резніченко також розповів, що у Червоногригорівській громаді постраждали з три десятки приватних будинків та автівки. Кілька вулиць Червоногригорівки без електрики.

У Криворізькому районі ворог ударив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді – без руйнувань та жертв.

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