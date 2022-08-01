Президент відповів на петицію про заборону видачі повісток на блокпостах, АЗС та вулиці

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону видачі повісток на блокпостах, АЗС і вулиці – це питання буде комплексно опрацьовано урядом.
Відповідь оприлюднена на сайті глави держави у понеділок, 1 серпня.
Зокрема, Зеленський нагадав, що призов резервістів і військовозобов’язаних на службу проводиться в порядку, який визначений законами про військову службу та мобілізацію. А видача повісток регулюється актами Кабінету міністрів, Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.
“Враховуючи викладене, я звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов’язок і військову службу”, – підкреслив Зеленський.
Зазначимо, автор петиції, яка набрала понад 25 000 підписів, вимагав призивати на службу в першу чергу мотивованих людей, заборонити видачу повісток у всіх місцях, крім військкоматів, або зробити публічною інформацію про стан мобілізації.
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