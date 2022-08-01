Home / Військо / Президент відповів на петицію про заборону видачі повісток на блокпостах, АЗС та вулиці

Президент відповів на петицію про заборону видачі повісток на блокпостах, АЗС та вулиці

01/08/2022 19:26

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону видачі повісток на блокпостах, АЗС і вулиці – це питання буде комплексно опрацьовано урядом.

Відповідь оприлюднена на сайті глави держави у понеділок, 1 серпня.

Зокрема, Зеленський нагадав, що призов резервістів і військовозобов’язаних на службу проводиться в порядку, який визначений законами про військову службу та мобілізацію. А видача повісток регулюється актами Кабінету міністрів, Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.

“Враховуючи викладене, я звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов’язок і військову службу”, – підкреслив Зеленський.

Зазначимо, автор петиції, яка набрала понад 25 000 підписів, вимагав призивати на службу в першу чергу мотивованих людей, заборонити видачу повісток у всіх місцях, крім військкоматів, або зробити публічною інформацію про стан мобілізації.

Читайте також:
Резніков зреагував на вручення повісток українцям в якості покарання: “Дурня повна”
Унікальних переглядів: 42
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Єрмак, Кулеба та Залужний переговорили з Блінкеном, Салліваном та Міллі

У межах постійного діалогу керівник офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провели телефонну розмову з Державним секретарем...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse