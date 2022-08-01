Окупанти обстріляли Салтівський район Харкова, є поранений і загиблий

Російські військові вранці завдали ударів по Салтівському району міста Харків.
Про це в понеділок, 1 серпня, повідомив глава Харків ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
“Сьогодні близько 7 ранку ворог обстріляв Салтівський район Харкова. Поранення отримали чоловіки – 30 та 72 років. Останній, на жаль, помер у лікарні.
Один зі снарядів вдарив біля зупинки громадського транспорту та на подвір’я багатоквартирного будинку. Пошкоджені автомобілі”, – йдеться в повідомленні.
Вночі росіяни завдали ударів по Мерефі. Поранення зазнав 42-річний охоронець, пошкоджено будівлю промислового об’єкту цивільної інфраструктури.
Також вночі ворог завдав удару по Чугуєву, пошкоджено виробничу будівлю.
“Протягом доби росіяни обстрілювали Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони. На жаль, в Богодухівському районі загинув 54-річний чоловік”, – повідомив Синєгубов.
Читайте також:
Росіяни створюють умови для наступу на Харків, – ISW
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!