Окупанти обстріляли Салтівський район Харкова, є поранений і загиблий

Фото: Ігор Терехов/Телеграм

Російські військові вранці завдали ударів по Салтівському району міста Харків.

Про це в понеділок, 1 серпня, повідомив глава Харків ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

“Сьогодні близько 7 ранку ворог обстріляв Салтівський район Харкова. Поранення отримали чоловіки – 30 та 72 років. Останній, на жаль, помер у лікарні.

Один зі снарядів вдарив біля зупинки громадського транспорту та на подвір’я багатоквартирного будинку. Пошкоджені автомобілі”, – йдеться в повідомленні.

Вночі росіяни завдали ударів по Мерефі. Поранення зазнав 42-річний охоронець, пошкоджено будівлю промислового об’єкту цивільної інфраструктури.

Також вночі ворог завдав удару по Чугуєву, пошкоджено виробничу будівлю.

“Протягом доби росіяни обстрілювали Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони. На жаль, в Богодухівському районі загинув 54-річний чоловік”, – повідомив Синєгубов.

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