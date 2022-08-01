На Запоріжжі воїни ССО “Азов” знищили дві російські БМП із екіпажем. ВІДЕО

У Запорізькій області окремий підрозділ ССО “Азов” за один день знищив дві БМП-3 російських окупантів.
Про це в понеділок, 1 серпня, повідомляє пресслужба підрозділу.
Бійці розповідають, що ворожу машину в полі було підбито за допомогою бойового дрона, а техніку в лісосмузі уразив вогнем танк “азовців”.
Екіпажі ворога також успішно ліквідовані.
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