На окупованій Херсонщині військових РФ замість ротації ізолюють у Генічеську

Російських військових замість обіцяної ротації ізолюють у Генічеську на тимчасово окупованій Херсонщині.
Про це в неділю, 31 липня, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
“Замість обіцяної ротації, російських військових ізолюють у Генічеську”, – написав він.
За його словами, пересування росіян фіксують не тільки в бік Херсона, а й у Крим. Але туди вони не доїжджають. Їх розміщають на базах Арабатської стрілки в Генічеському районі.
Там вони відпочивають кілька тижнів і знову в бій, бо якщо дозволять поїхати в Крим — військові повтікають.
Стан загарбників надзвичайно деморалізований, тому щоб не допустити дезертирства, їх обманом селять у Генічеську, зазначив Хлань.
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