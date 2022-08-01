На окупованій Херсонщині військових РФ замість ротації ізолюють у Генічеську

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Російських військових замість обіцяної ротації ізолюють у Генічеську на тимчасово окупованій Херсонщині.

Про це в неділю, 31 липня, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

“Замість обіцяної ротації, російських військових ізолюють у Генічеську”, – написав він.

За його словами, пересування росіян фіксують не тільки в бік Херсона, а й у Крим. Але туди вони не доїжджають. Їх розміщають на базах Арабатської стрілки в Генічеському районі.

Там вони відпочивають кілька тижнів і знову в бій, бо якщо дозволять поїхати в Крим — військові повтікають.

Стан загарбників надзвичайно деморалізований, тому щоб не допустити дезертирства, їх обманом селять у Генічеську, зазначив Хлань.

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