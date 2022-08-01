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“Дуже добра машина”: десантники показали, як луплять росіян із трофейної “Нони”

01/08/2022 21:31

Воїни артилерійського підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України вже виконують вогневі завдання з самохідної артилерійської гармати 2С9 “Нона”, здобутої в боях в якості трофейної техніки.

Відео поширила пресслужба КДШВ у неділю, 31 липня. 

Зазначається, що вже тривалий час артилерійська система вірно служить Збройним силам України, “успішно знищуючи своїх колишніх господарів”.

“Моя машина – дуже добра, дуже високоточна, дуже маневрена. Був знищений один танк, три “Тигри”, одна БМП. Ця машина працює дуже добре… Спасибі оркам за цю машину. Тепер ми на цій машині б’ємо їх їхньою ж зброєю”, – говорить один із членів екіпажу трофейної техніки. 

Інший артилерист-десантник розповів, що під час нічних стрільб вдалося підпалити два “Урали” та один БТР росіян.

“Спрацювали дуже швидко, по мінімуму витратили снарядів”, – додав він.

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