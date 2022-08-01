ДБР повідомило про підозру екскомандиру штурманської бойової частини корвета “Тернопіль”

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в державній зраді колишньому командирові штурманської бойової частини корвета “Тернопіль” Станіславу Походощуку, який у 2014 році перейшов на бік Росії.
Про це в понеділок, 1 серпня, повідомила пресслужба ДБР.
“Після захоплення окупантами його частини у Севастополі й корвету «Тернопіль», офіцер зрадив присязі й перейшов на бік агресора. Нині він проходить військову службу в 36-ій бригаді ракетних катерів балтійського флоту збройних сил Росії”, – йдеться в повідомленні ДБР.
Походощуку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Він оголошення про підозру наразі не коментував.
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