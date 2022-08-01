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Байден хоче укласти з Росією новий договір щодо ядерної зброї, але вже разом із Китаєм

01/08/2022 18:15

Президент США Джо Байден у понеділок висловив готовність укласти з Росією новий договір про контроль над ядерною зброєю замість нинішнього про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), дія якого завершується у 2026 році.

Про це Байден заявив у понеділок, 1 серпня, напередодні десятої оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

“Сьогодні моя адміністрація готова оперативно провести переговори щодо нової системи контролю над озброєннями, яка замінить договір СНО-3 після завершення терміну його дії у 2026 році”, – зазначив американський президент, його цитує “Європейська правда”.

Він водночас підкреслив, що “для переговорів потрібен добросовісний партнер, а жорстока та неспровокована агресія Росії в Україні порушила мир у Європі та є нападом на фундаментальні принципи міжнародного порядку”.

“У цьому контексті Росія повинна продемонструвати, що вона готова відновити роботу з контролю над ядерними озброєннями зі Сполученими Штатами. Китай також несе відповідальність як ядерна держава ДНЯЗ і постійний член Ради Безпеки ООН за участь у переговорах, які зменшать ризик прорахунків і вирішать дестабілізуючу військову динаміку”, – вважає Байден.

Довідково:
Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) був підписаний між США і Росією у 2011 році на десятирічний термін. Він наразі є останнім договором у сфері контролю над озброєннями, який діє між РФ і США.
СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Договір може бути продовжений ще на п’ять років у разі доброї волі кожного з підписантів. Такі переговори почалися у 2019 році.
Але тодішня адміністрація США не виявляла бажання продовжувати договір: Вашингтон наполягав, що потрібно укласти новий договір за участі США, Росії та Китаю. Зрештою, після обрання Джо Байдена в лютому 2021 року СНО-3 було продовжено на п’ять років.

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