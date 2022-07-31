Росіяни мають частковий успіх у районі Авдіївки та перекидають підрозділи з Донбасу на Запоріжжя

Російські війська б’ють по Авдіївці Донецької області з авіації та проводять штурмові дії для захоплення міста.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в неділю, 31 липня.

“Окупанти намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків. Тут штурм провалився. В районі Авдіївки окремі підрозділи ворога мають частковий успіх”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що на Авдіївському напрямку противник, наявними засобами вогневого ураження, здійснював обстріли біля Невельського, Уманського, Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків та Новобахмутівки.

“Російська штурмова та армійська авіація цинічно вдарила по населених пунктах Авдіївка, Новоселівка та Юр’ївка”, – розповіли в ГШ.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків в районах Сіверська, Калеників, Переїзного, Званівки, Виїмки, Верхньокам’янського, Кривої Луки, Спірного та Серебрянки. Завдав авіаударів поблизу Спірного та Григорівки.

У районі Серебрянки, силами розвідувальної групи, намагався виявити позиції наших військ, успіху не мав, відійшов. Задіяв для розвідки БпЛА біля Григорівки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Кодема, Вершина, Травневе, Бахмут, Зайцеве, Соледар, Яковлівка, Покровське та Білогорівка.

Під прикриттям авіації намагався покращити тактичне положення в районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського. Ці плани влучним вогнем зірвали наші воїни. Після провальних штурмових дій окупанти відійшли.

На Слов’янському напрямку ворог задіяв артилерію для обстрілів районів населених пунктів Словʼянськ, Андріївка, Долина, Довгеньке, Курулька, Гусарівка, Адамівка, Богородичне, Краснопілля, Карнаухівка, Червоне, Семиланне, Грушуваха та Червона Поляна.

“Зафіксовано переміщення окремих підрозділів ворога зі Словʼянського на Запорізький напрямок”, – сказано у зведенні.

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