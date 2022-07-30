Президент Володимир Зеленський закликав усіх мешканців Донбасу евакуюватися вже зараз.

“Це рішення все одно доведеться ухвалювати. Все одно! Повірте мені. І чим раніше це буде зроблено, чим більше людей виїде з Донецької області зараз, тим менше людей російська армія встигне вбити”, — сказав Зеленський у вечірньому зверненні 30 липня.

Він нагадав, що ухвалено урядове рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області, буде організовано супровід, допомогу та виплати, “потрібне лише рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе”.

“Ми – не Росія. Саме тому для нас кожне життя має значення. І ми використовуватимемо всі доступні можливості, щоб врятувати якнайбільше життів і щоб максимально обмежити російський терор”, – заявив Зеленський.

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