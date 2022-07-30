Відзнакою “За мужність та відвагу” нагороджені два центри ССО ЗСУ

Зеленський закликав усіх мешканців Донбасу евакуюватися вже зараз

Президент Володимир Зеленський закликав усіх мешканців Донбасу евакуюватися вже зараз. “Це рішення все одно доведеться ухвалювати. Все одно! Повірте мені. І чим раніше це буде зроблено, чим більше людей...