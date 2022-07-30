Відзнакою “За мужність та відвагу” нагороджені два центри ССО ЗСУ

З нагоди Дня Сил спеціальних операцій президент Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою “За мужність та відвагу” два підрозділи ССО ЗСУ.
Відповідні укази №542/2022 та №543/2022 підписані 29 липня.
З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, відзначені:
Читайте також:
Галаган залишає посаду командувача ССО, дякуючи спецам за “ризиковані, часто зухвалі операції”. ЗВЕРНЕННЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!