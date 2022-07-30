Росіяни вдарили із ЗРК по Харкову – спалили профтехучилище. ФОТО

Вночі російські війська обстріляли Харків ракетами ЗРК С-300. Поцілили зокрема у 3-поверхову будівлю училища.

Про це після 9:40 у суботу, 30 липня, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов.

“По училищу випустили аж три ракети. Попередньо, С-300. Центральний корпус знищений, пожежа була велика, але наші рятувальники впорались, за що їм велика подяка”, – розповів мер.

Як видно з фото, ідеться про Харківське вище професійне училище №6.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, частково зруйнована триповерхова будівля навчального закладу. До ліквідації пожежі було залучено 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 рятувальників.

Другий удар росіян припав на район Холодної гори. Ракети вдарили в землю. “Ніхто не постраждав, нічого не зруйновано, тільки шибки в навколишніх будинках повилітали”, – розповів Терехов.

Фото з наслідками ударів по Харкову (“масштабна пожежа в училищі Слобідського району та вирва у Новобаварському районі”) поширив також голова ОВА Олег Синєгубов.

“Постраждалих немає. За попередніми даними правоохоронців, вночі та зранку по місту випустили понад 5 ракет РЗК С-300”, – зазначив він.

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