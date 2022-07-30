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На Бахмутському напрямку ворог закріплюється на околиці села Семигір’я, – ГШ

30/07/2022 19:02

У Донецькій області російські війська мають успіх у штурмі села Семигір’я та закріплюються на його околиці. На решті напрямків наступ ворога був відбитий.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в суботу, 30 липня.

“На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших військ з усіх наявних вогневих засобів вздовж лінії зіткнення в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Травневе, Зайцеве та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки та Зайцевого. Вів штурмові дії у напрямках Пилипчатине–Покровське та Доломітне–Травневе, успіху не мав, відійшов.
Штурмовими діями з трьох напрямків намагався встановити контроль над населеним пунктом Семигір’я, має частковий успіх, закріплюється на околиці населеного пункту”, – сказано в повідомленні.

Зазначається також, що на Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Долини, Краснопілля та Мазанівки. Намагався вести штурмові дії біля Бражківки, успіху не мав та відійшов.

На Донецькому напрямку противник зосереджує зусилля на ураженні військових об’єктів та елементів інфраструктури, намагається створити умови для проведення наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках з метою покращення тактичного положення.
Здійснює систематичні обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення для сковування дій та запобігання перекиданню резервів на інші напрямки. Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань.

На Краматорському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Краматорська, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Переїзного. Завдав авіаційного удару поблизу Івано-Дар’ївки.

На Авдіївському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із танків, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення та в районах населених пунктів Новобахмутівка, Яснобродівка, Авдіївка, Невельське, Первомайське і Красногорівка. Завдав авіаудару біля Авдіївки.
З метою покращення тактичного положення вів штурмові дії у напрямках Новоселівка Друга–Красногорівка, Спартак–Авдіївка, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку позицій наших військ БпЛА.

На Новопавлівському напрямку відзначено обстріли біля Новосілки, Мар’їнки, Микільського, Вугледара, Пречистівки, Великої Новосілки та авіаудар неподалік Мар’їнки. Ворог вів штурмові дії у напрямку Єгорівка–Павлівка, успіху не мав, відійшов.

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