Денис Антіпов та інші: президент нагородив 139 воїнів, 92 – посмертно. СПИСОК

Сайт президента оприлюднив текст указу №541/2022 від 29 липня про відзначення державними нагородами військовослужбовців Збройних сил України.
Цим указом вшановано 139 воїнів ЗСУ, з них 92 – посмертно.
Серед тих, хто відзначений після загибелі – киянин, громадський активіст, лейтенант Денис Антіпов, який служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді і поліг 11 травня під Ізюмом. Він удостоєний ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
ЛЯШЕНКА Богдана Романовича (посмертно) — капітана
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АНТІПОВА Дениса Геннадійовича (посмертно) — лейтенанта
ВОЛИНЦЯ Ігоря Вячеславовича (посмертно) — лейтенанта
ЖУРАВСЬКОГО Вадима Віталійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ІГНАТЕНКА Ігоря Володимировича (посмертно) — майора
ЛУНКОВСЬКОГО Валентина Ярославовича (посмертно) — майора
НОВОЖЕНА Костянтина Дмитровича (посмертно) — лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
КРИВИЦЬКОГО Богдана Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ПОНОМАРЕНКА Івана Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
СІЗОВА Віталія Олександровича (посмертно) — капітана
СОРОКІНА Романа Олеговича (посмертно) — солдата
ТКАЧОВА Дениса Максимовича (посмертно) — старшого солдата
УТВУ Назара Геннадійовича (посмертно) — старшого солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АРТАМОНОВА В’ячеслава Олександровича (посмертно) — солдата
БАБІНА Максима Олександровича (посмертно) — старшого солдата
БОЙКА Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата
БОНДАРЯ Миколу Васильовича — сержанта
БРАСЛАВСЬКОГО Якова Михайловича (посмертно) — матроса
БРУХАЛЯ Юрія Степановича (посмертно) — солдата
БУЧИНСЬКОГО Андрія Анатолійовича — старшого сержанта
ВДОВЕНКА Андрія Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ВЕПРИНСЬКОГО Олександра Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
ВІКА Богдана Боліславовича (посмертно) — солдата
ВОЙТОВИЧА Олега Петровича (посмертно) — солдата
ГАПІЧА Тараса Васильовича (посмертно) — старшого солдата
ГАРКАВЕНКА Павла Володимировича (посмертно) — солдата
ГИБАЛА Олександра Костянтиновича (посмертно) — штаб-сержанта
ГОНЧАРУКА Василя Григоровича (посмертно) — солдата
ГУКА Юрія Богдановича (посмертно) — солдата
ДЕРМЕЛЬОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ДМИТРЕНКА Андрія Анатолійовича (посмертно) — сержанта
ДОБРИКОВА Олексія Вікторовича (посмертно) — солдата
ЗАЙКОВА Айдера Валерійовича — матроса
ЗАХАРОВА Захара Сергійовича (посмертно) — солдата
ІЛЛЯШЕНКА Ігоря Миколайовича — солдата
КАНІВЦЯ Сергія Івановича — молодшого сержанта
КЛІППА Дмитра Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
КОБЕРНІКА Святослава Васильовича (посмертно) — солдата
КОБИЛЯНСЬКОГО Олексія Дмитровича (посмертно) — солдата
КОВБАСЮКА Дениса Васильовича (посмертно) — солдата
КОКУДОВИЧА Романа Сергійовича (посмертно) — сержанта
КОЛЕСНІКА Романа Миколайовича — молодшого лейтенанта
КОРОТУНА Владислава Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
КРАВЦЯ Романа Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
КУЗЬМЕНКА Романа Олексійовича (посмертно) — солдата
КУЩА Вячеслава Вікторовича (посмертно) — солдата
ЛИТВИНА Михайла Володимировича (посмертно) — солдата
ЛОБОДУ Віталія Юрійовича (посмертно) — солдата
ЛЮТИКА Андрія Вікторовича (посмертно) — солдата
МАТКА Романа Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
МАЦАНА Віктора Григоровича — сержанта
МИХАЙЛОВА Віктора Юрійовича (посмертно) — сержанта
НАСТАЩУКА Михайла Ярославовича (посмертно) — сержанта
ОЛІЙНИКА Віталія Петровича (посмертно) — солдата
ПАВЛЕНКА Романа Олександровича — молодшого сержанта
ПАВЛЮКА Василя Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ПАЛІЯ Василя Миколайовича (посмертно) — сержанта
ПАНКРАТОВА Олександра Євгенійовича (посмертно) — старшого сержанта
ПЕРЧА Олега Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
ПИРОГОВА Василя Петровича (посмертно) — старшого сержанта
ПІДДУБНОГО Романа Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ПЛЯСЕЦЬКОГО Олександра Петровича — штаб-сержанта
ПОЛКОЗАКА Андрія Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ПОЛЮЛЯКА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата
ПОПОВА Владислава Олеговича — старшого сержанта
ПОЧЧОХОДЖАЄВА Сергія Ботурходжаєвича — старшого солдата
ПРУСА Олега Васильовича — штаб-сержанта
ПУТРЮ Юрія Петровича (посмертно) — солдата
ПУШКАРЯ Олександра Івановича (посмертно) — солдата
РАХІМОВА Олексія Леонідовича (посмертно) — солдата
РЕВЕНКА Максима Миколайовича (посмертно) — солдата
РИГУНА Сергія Ілліча (посмертно) — солдата
РИМАРЯ Руслана Васильовича (посмертно) — солдата
РУДЕНКА Віктора Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта
РУМЯНЦЕВА Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата
САВИЧА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
САСА Дмитра Валентиновича (посмертно) — солдата
СЕЛЕЗНЬОВА Руслана Євгенійовича (посмертно) — старшого солдата
СЕСМІЯ Олега Миколайовича — капітана
СИВЦЯ Богдана Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
СКРИПНИКА Сергія Степановича (посмертно) — солдата
СОРОКІНА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата
СТЕПАНЮКА Сергія Федоровича (посмертно) — солдата
СУХАНЮКА Максима Олександровича (посмертно) — солдата
ТИМОШЕНКА Петра Михайловича (посмертно) — головного сержанта
ХАРЧУКА Василя Валентиновича (посмертно) — солдата
ХОВРАТЕНКА Дмитра Анатолійовича — штаб-сержанта
ХОЛМОВА Тараса Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
ХОМЮКА Володимира Йосиповича (посмертно) — старшого солдата
ХРИСТИЧЕНКА Дмитра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ЦУЦЕЯ Федора Васильовича (посмертно) — штаб-сержанта
ЧОРНОГО Руслана Геннадійовича (посмертно) — старшого сержанта
ШАРАЯ Олега Григоровича (посмертно) — солдата
ШИКИРЯВОГО Володимира Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
ШИНКАРСЬКОГО Віктора Григоровича (посмертно) — молодшого сержанта
ШПАКА Олександра Івановича (посмертно) — старшого сержанта
ШТИФЛЮКА Олега Степановича (посмертно) — старшого лейтенанта
ШУТЕНКА В’ячеслава Володимировича (посмертно) — солдата
ЩУКІНА Олександра Сергійовича — головного сержанта
ЯКИМЕНКА Віктора Валентиновича (посмертно) — солдата
ЯРМОЛУ Віктора Олександровича (посмертно) — солдата
ЯСІНСЬКОГО Олега Казимировича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
БУРДИКА Дмитра Григоровича (посмертно) — полковника
КАМОЧКІНА Юрія Вікторовича — полковника
ЛОБАНА Сергія Анатолійовича — полковника
ЛУКІЯНЧУКА Олександра Володимировича — полковника
РУДОГО Ігоря Васильовича — підполковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БОГДАНОВА Сергія Михайловича — солдата
ВІСКОВА В’ячеслава Андрійовича — солдата
ГОЛУМБОВСЬКОГО Сергія Анатолійовича — сержанта
ГРИНЧУКА Віктора Васильовича — молодшого сержанта
ДЯЧУКА Руслана Володимировича — солдата
ЗАГРЕВСЬКОГО Сергія Олексійовича (посмертно) — полковника
КОРНІЙЧУКА Олександра Васильовича — солдата
КУДІНА Костянтина Пилиповича — капітана
КУПРИЯНОВА Олега Володимировича — старшого матроса
КУЧКОВСЬКОГО Богдана Миколайовича — солдата
ЛАВРИШИНА Тараса Васильовича — солдата
МАКАРЧУКА Олега Пилиповича (посмертно) — полковника
МЕДИНСЬКОГО Володимира Володимировича — старшину
МІЩЕНКА Володимира Васильовича — сержанта
НІКОЛЕНКА Сергія Миколайовича — солдата
ОСАВОЛЮКА Віктора Івановича — штаб-сержанта
ПЕТЛІНСЬКОГО Франца Франковича — старшого солдата
ПУЗИРЕНКА Костянтина Григоровича (посмертно) — полковника
СІНІЧЕНКА Юрія Валерійовича — солдата
СКІРЯКА Олега Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта
СЛОБОЖАНА Геннадія Анатолійовича — солдата
СМІШКА Олександра Анатолійовича — лейтенанта
СОБЧУКА Максима Миколайовича — солдата
ТИМОЩУКА Анатолія Броніславовича — старшого солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ВЕСЕЛОВСЬКОГО Володимира Олександровича — сержанта
ВОЛІКОВА Максима Олександровича — солдата
ДЕМОЧКА Віталія Васильовича — солдата
КОБЕРНИКА Богдана Володимировича — солдата
КОБИЛИНСЬКОГО Богдана Олександровича — матроса
КУБРАКА Ігоря Васильовича — старшого солдата
ПРИКАЗЮКА Андрія Володимировича — солдата
ШЕЛУДЬКА Максима Володимировича — молодшого лейтенанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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