Денис Антіпов та інші: президент нагородив 139 воїнів, 92 – посмертно. СПИСОК

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

ЛЯШЕНКА Богдана Романовича (посмертно) — капітана

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АНТІПОВА Дениса Геннадійовича (посмертно) — лейтенанта

ВОЛИНЦЯ Ігоря Вячеславовича (посмертно) — лейтенанта

ЖУРАВСЬКОГО Вадима Віталійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ІГНАТЕНКА Ігоря Володимировича (посмертно) — майора

ЛУНКОВСЬКОГО Валентина Ярославовича (посмертно) — майора

НОВОЖЕНА Костянтина Дмитровича (посмертно) — лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

КРИВИЦЬКОГО Богдана Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ПОНОМАРЕНКА Івана Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

СІЗОВА Віталія Олександровича (посмертно) — капітана

СОРОКІНА Романа Олеговича (посмертно) — солдата

ТКАЧОВА Дениса Максимовича (посмертно) — старшого солдата

УТВУ Назара Геннадійовича (посмертно) — старшого солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АРТАМОНОВА В’ячеслава Олександровича (посмертно) — солдата

БАБІНА Максима Олександровича (посмертно) — старшого солдата

БОЙКА Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата

БОНДАРЯ Миколу Васильовича — сержанта

БРАСЛАВСЬКОГО Якова Михайловича (посмертно) — матроса

БРУХАЛЯ Юрія Степановича (посмертно) — солдата

БУЧИНСЬКОГО Андрія Анатолійовича — старшого сержанта

ВДОВЕНКА Андрія Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ВЕПРИНСЬКОГО Олександра Володимировича (посмертно) — старшого сержанта

ВІКА Богдана Боліславовича (посмертно) — солдата

ВОЙТОВИЧА Олега Петровича (посмертно) — солдата

ГАПІЧА Тараса Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ГАРКАВЕНКА Павла Володимировича (посмертно) — солдата

ГИБАЛА Олександра Костянтиновича (посмертно) — штаб-сержанта

ГОНЧАРУКА Василя Григоровича (посмертно) — солдата

ГУКА Юрія Богдановича (посмертно) — солдата

ДЕРМЕЛЬОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ДМИТРЕНКА Андрія Анатолійовича (посмертно) — сержанта

ДОБРИКОВА Олексія Вікторовича (посмертно) — солдата

ЗАЙКОВА Айдера Валерійовича — матроса

ЗАХАРОВА Захара Сергійовича (посмертно) — солдата

ІЛЛЯШЕНКА Ігоря Миколайовича — солдата

КАНІВЦЯ Сергія Івановича — молодшого сержанта

КЛІППА Дмитра Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

КОБЕРНІКА Святослава Васильовича (посмертно) — солдата

КОБИЛЯНСЬКОГО Олексія Дмитровича (посмертно) — солдата

КОВБАСЮКА Дениса Васильовича (посмертно) — солдата

КОКУДОВИЧА Романа Сергійовича (посмертно) — сержанта

КОЛЕСНІКА Романа Миколайовича — молодшого лейтенанта

КОРОТУНА Владислава Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

КРАВЦЯ Романа Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

КУЗЬМЕНКА Романа Олексійовича (посмертно) — солдата

КУЩА Вячеслава Вікторовича (посмертно) — солдата

ЛИТВИНА Михайла Володимировича (посмертно) — солдата

ЛОБОДУ Віталія Юрійовича (посмертно) — солдата

ЛЮТИКА Андрія Вікторовича (посмертно) — солдата

МАТКА Романа Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

МАЦАНА Віктора Григоровича — сержанта

МИХАЙЛОВА Віктора Юрійовича (посмертно) — сержанта

НАСТАЩУКА Михайла Ярославовича (посмертно) — сержанта

ОЛІЙНИКА Віталія Петровича (посмертно) — солдата

ПАВЛЕНКА Романа Олександровича — молодшого сержанта

ПАВЛЮКА Василя Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ПАЛІЯ Василя Миколайовича (посмертно) — сержанта

ПАНКРАТОВА Олександра Євгенійовича (посмертно) — старшого сержанта

ПЕРЧА Олега Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта

ПИРОГОВА Василя Петровича (посмертно) — старшого сержанта

ПІДДУБНОГО Романа Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ПЛЯСЕЦЬКОГО Олександра Петровича — штаб-сержанта

ПОЛКОЗАКА Андрія Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ПОЛЮЛЯКА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата

ПОПОВА Владислава Олеговича — старшого сержанта

ПОЧЧОХОДЖАЄВА Сергія Ботурходжаєвича — старшого солдата

ПРУСА Олега Васильовича — штаб-сержанта

ПУТРЮ Юрія Петровича (посмертно) — солдата

ПУШКАРЯ Олександра Івановича (посмертно) — солдата

РАХІМОВА Олексія Леонідовича (посмертно) — солдата

РЕВЕНКА Максима Миколайовича (посмертно) — солдата

РИГУНА Сергія Ілліча (посмертно) — солдата

РИМАРЯ Руслана Васильовича (посмертно) — солдата

РУДЕНКА Віктора Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта

РУМЯНЦЕВА Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата

САВИЧА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

САСА Дмитра Валентиновича (посмертно) — солдата

СЕЛЕЗНЬОВА Руслана Євгенійовича (посмертно) — старшого солдата

СЕСМІЯ Олега Миколайовича — капітана

СИВЦЯ Богдана Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

СКРИПНИКА Сергія Степановича (посмертно) — солдата

СОРОКІНА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата

СТЕПАНЮКА Сергія Федоровича (посмертно) — солдата

СУХАНЮКА Максима Олександровича (посмертно) — солдата

ТИМОШЕНКА Петра Михайловича (посмертно) — головного сержанта

ХАРЧУКА Василя Валентиновича (посмертно) — солдата

ХОВРАТЕНКА Дмитра Анатолійовича — штаб-сержанта

ХОЛМОВА Тараса Валерійовича (посмертно) — старшого солдата

ХОМЮКА Володимира Йосиповича (посмертно) — старшого солдата

ХРИСТИЧЕНКА Дмитра Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЦУЦЕЯ Федора Васильовича (посмертно) — штаб-сержанта

ЧОРНОГО Руслана Геннадійовича (посмертно) — старшого сержанта

ШАРАЯ Олега Григоровича (посмертно) — солдата

ШИКИРЯВОГО Володимира Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

ШИНКАРСЬКОГО Віктора Григоровича (посмертно) — молодшого сержанта

ШПАКА Олександра Івановича (посмертно) — старшого сержанта

ШТИФЛЮКА Олега Степановича (посмертно) — старшого лейтенанта

ШУТЕНКА В’ячеслава Володимировича (посмертно) — солдата

ЩУКІНА Олександра Сергійовича — головного сержанта

ЯКИМЕНКА Віктора Валентиновича (посмертно) — солдата

ЯРМОЛУ Віктора Олександровича (посмертно) — солдата

ЯСІНСЬКОГО Олега Казимировича (посмертно) — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

БУРДИКА Дмитра Григоровича (посмертно) — полковника

КАМОЧКІНА Юрія Вікторовича — полковника

ЛОБАНА Сергія Анатолійовича — полковника

ЛУКІЯНЧУКА Олександра Володимировича — полковника

РУДОГО Ігоря Васильовича — підполковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БОГДАНОВА Сергія Михайловича — солдата

ВІСКОВА В’ячеслава Андрійовича — солдата

ГОЛУМБОВСЬКОГО Сергія Анатолійовича — сержанта

ГРИНЧУКА Віктора Васильовича — молодшого сержанта

ДЯЧУКА Руслана Володимировича — солдата

ЗАГРЕВСЬКОГО Сергія Олексійовича (посмертно) — полковника

КОРНІЙЧУКА Олександра Васильовича — солдата

КУДІНА Костянтина Пилиповича — капітана

КУПРИЯНОВА Олега Володимировича — старшого матроса

КУЧКОВСЬКОГО Богдана Миколайовича — солдата

ЛАВРИШИНА Тараса Васильовича — солдата

МАКАРЧУКА Олега Пилиповича (посмертно) — полковника

МЕДИНСЬКОГО Володимира Володимировича — старшину

МІЩЕНКА Володимира Васильовича — сержанта

НІКОЛЕНКА Сергія Миколайовича — солдата

ОСАВОЛЮКА Віктора Івановича — штаб-сержанта

ПЕТЛІНСЬКОГО Франца Франковича — старшого солдата

ПУЗИРЕНКА Костянтина Григоровича (посмертно) — полковника

СІНІЧЕНКА Юрія Валерійовича — солдата

СКІРЯКА Олега Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта

СЛОБОЖАНА Геннадія Анатолійовича — солдата

СМІШКА Олександра Анатолійовича — лейтенанта

СОБЧУКА Максима Миколайовича — солдата

ТИМОЩУКА Анатолія Броніславовича — старшого солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

ВЕСЕЛОВСЬКОГО Володимира Олександровича — сержанта

ВОЛІКОВА Максима Олександровича — солдата

ДЕМОЧКА Віталія Васильовича — солдата

КОБЕРНИКА Богдана Володимировича — солдата

КОБИЛИНСЬКОГО Богдана Олександровича — матроса

КУБРАКА Ігоря Васильовича — старшого солдата

ПРИКАЗЮКА Андрія Володимировича — солдата

ШЕЛУДЬКА Максима Володимировича — молодшого лейтенанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ