ЗСУ спалили ворожі склади боєприпасів у Іловайську та на Херсонщині. ВІДЕО

Фото: Типовий Донецьк

Збройні сили влучили у склади боєприпасів окупаційних військ в окупованих Іловайську Донецької області та Брилівці на Херсонщині.

Про це у п’ятницю, 29 липня, повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. Відео вибухів зібрані з місцевих телеграм-каналів.

Зазначається, що в Іловайську “переважна більшість” росіян загинули, а склад БК згорів ущент.

Перед Іловайськом українські військов влучили у склад в Брилівці.

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