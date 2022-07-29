ЗСУ спалили ворожі склади боєприпасів у Іловайську та на Херсонщині. ВІДЕО

Збройні сили влучили у склади боєприпасів окупаційних військ в окупованих Іловайську Донецької області та Брилівці на Херсонщині.
Про це у п’ятницю, 29 липня, повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. Відео вибухів зібрані з місцевих телеграм-каналів.
Зазначається, що в Іловайську “переважна більшість” росіян загинули, а склад БК згорів ущент.
Перед Іловайськом українські військов влучили у склад в Брилівці.
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