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Залужний: Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого воїна

29/07/2022 21:00

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, реагуючи на звірства російських окупантів, заявив, що Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого воїна.

Про це він написав ввечері в п’ятницю, 29 липня, в фейсбуці.

“Росія – держава-терорист. Звірства росіян, що вони їх вчиняють з нашими військовополоненими, викликають лють.

Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого побратима.

На відміну від російських воєнних злочинців, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права.

Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян.

Ці злочини не мають строків давності. Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі”, – наголосив Залужний.

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