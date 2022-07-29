Залужний: Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого воїна

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, реагуючи на звірства російських окупантів, заявив, що Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого воїна.
Про це він написав ввечері в п’ятницю, 29 липня, в фейсбуці.
“Росія – держава-терорист. Звірства росіян, що вони їх вчиняють з нашими військовополоненими, викликають лють.
Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого побратима.
На відміну від російських воєнних злочинців, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права.
Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян.
Ці злочини не мають строків давності. Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі”, – наголосив Залужний.
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