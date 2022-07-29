Верещук очолила координаційний штаб з евакуації мешканців Донеччини

Кабінет Міністрів України створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області. Його очолила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук.
Про це в п’ятницю, 29 липня, інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
“Сьогодні Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції та створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області”, – ідеться в повідомленні.
Штаб з евакуації жителів Донеччини очолила віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Донеччина зараз на межі гуманітарної катастрофи: тривають активні бойові дії, інфраструктура зруйнована. Люди ризикують не лише потрапити під обстріли – при відсутності тепла, ліків та їжі взимку вижити буде непросто.
Зазначається, що виходом є евакуація.
“Щоб вона пройшла злагоджено та безпечно, необхідна координація дій влади, військових, волонтерів. Треба вивезти людей з небезпечного місця, знайти їм прихисток, надати допомогу, розселити. Все це – робота штабу”, – ідеться в повідомленні.
До складу Координаційний штабу увійшли представники міністерств, силових відомств та обласних військових адміністрацій.
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