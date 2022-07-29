Поблизу військової частини в Брянській області – сильні вибухи. ВІДЕО

У Брянській області РФ в районі населеного села Клімово – сильні вибухи. В мережі заявляють про детонування боєкомплекту.
Відео поширили на світанку у п’ятницю, 29 липня, місцеві соцмережі.
Також повідомляється про прильоти в населені пункти Курковичі та Клинці.
Зазначимо, що від кордону України до Клинців – не менше 43 км.
За даними відкритих джерел, у селі Клімово Брянської області розташована російська військова частина 47144, а саме – Центральна база засобів зв’язку. Також відомо, що на території цієї в/ч із радянських часів діяв військовий аеродром.
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