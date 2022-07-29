Home / Війна / Поблизу військової частини в Брянській області – сильні вибухи. ВІДЕО

Поблизу військової частини в Брянській області – сильні вибухи. ВІДЕО

29/07/2022 11:00

У Брянській області РФ в районі населеного села Клімово – сильні вибухи. В мережі заявляють про детонування боєкомплекту.

Відео поширили на світанку у п’ятницю, 29 липня, місцеві соцмережі.

Також повідомляється про прильоти в населені пункти Курковичі та Клинці.

Зазначимо, що від кордону України до Клинців – не менше 43 км.

За даними відкритих джерел, у селі Клімово Брянської області розташована російська військова частина 47144, а саме – Центральна база засобів зв’язку. Також відомо, що на території цієї  в/ч із радянських часів діяв військовий аеродром.

Читайте також:
У російському Брянську горить нафтобаза, і не тільки. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

УЄФА почала розслідування щодо фанатів “Фенербахче”, які оспівували Путіна

Європейська спілка футбольних асоціацій (УЄФА) відкрила дисциплінарне провадження проти турецького клубу “Фенербахче” через скандальну поведінку його уболівальників під час матчу проти київського “Динамо” в Стамбулі 27 липня. Як відомо,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse