Home / Світ / Росія / У РФ арештували заступника командувача Південного військового округу Віктора Воронова

У РФ арештували заступника командувача Південного військового округу Віктора Воронова

29/07/2022 20:53

У Російській Федерації арештували за звинуваченням у корупції заступника командувача Південного військового округу Віктора Воронова.

Про це в п’ятницю, 29 липня, інформує “Радіо Свобода”.

Рішення про арешт Воронова ухвалив 29 липня Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ).

61-річного генерал-лейтенанта підозрюють у використанні двох мільйонів рублів із бюджету для облаштування власного будинку.

Віктор Воронов відповідає в окрузі за матеріально-технічне постачання.

Йому висунули звинувачення у зловживанні посадовими повноваженнями, отриманні хабара, підбурюванні до шахрайства та шахрайстві в особливо великому розмірі.

За це йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сайт міністерства оборони РФ вказує, що Воронов у різний час обіймав посади заступника командувача військ Західного військового округу та Північного флоту, відповідаючи там і там за матеріально-технічне забезпечення.

Коли його призначили на посаду в Південному окрузі – не повідомляється. Його позицію у справі суд не наводить, проте відомо, що на початку серпня буде розглянуто апеляцію на його арешт.

Читайте також:
В Україні ліквідований російський військкор і блогер Дмитро Леонтьєв

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Верещук очолила координаційний штаб з евакуації мешканців Донеччини

Кабінет Міністрів України створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області. Його очолила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук. Про це в п’ятницю, 29 липня, інформує Міністерство з питань реінтеграції...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse