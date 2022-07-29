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Росія планує до середини серпня сформувати ще одне ударне угруповання, – ГУР

29/07/2022 16:35

Російська Федерація формує поблизу України ще одне ударне угруповання.

Про це в п’ятницю, 29 липня, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає “Радіо Свобода”.

“За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано вісім батальйонів. Це не достатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого.

Тому для ведення бойових дій Росія ухвалила рішення формувати третій окремий армійський корпус. Зараз він проходить формування в західному військовому окрузі для того, щоб його уже як об’єднання застосовувати проти України. Вони заявили про свої плани – до середини серпня цей корпус сформувати”, – сказав Скібіцький.

За його словами, бойові підрозділи армії Росії є “катастрофічно неукомплектованими” офіцерськими кадрами.

Вищий командний ешелон російської армії не виконав тих завдань, які перед ним ставили в лютому і березні щодо окупації України, та був зміщений, додав представник ГУР.

Також, за його даними, відчутно неукомплектована середня командна ланка окупаційних підрозділів.

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