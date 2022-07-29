Президент відвідав поранених у боях українських військових

Фото з ФБ Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених у боях з Росією українських військових.

Відповідні світлини та лаконічне повідомлення глава держави розмістив на сторінці у ФБ у п’ятницю, 29 липня.

“Навіть перебуваючи на лікуванні, наші захисники зберігають бойовий настрій. Знайте, що ми вас дуже підтримуємо. Одужуйте швидше!” – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього дня Зеленський прибув до Одеси.

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