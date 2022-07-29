На Харківщині 16-річна дівчина зірвала український прапор в окупованому РФ місті

Фото: прокуратура Харківської області

16-річна дівчина зірвала український прапор в тимчасово окупованому РФ селі Петропавлівка Куп’янського району в Харківській області.

Про це повідомила пресслужба офісу генпрокурора у п’ятницю, 29 липня.

“За даними слідства, в кінці червня 2022 року року в тимчасово окупованому с. Петропавлівка Куп‘янського району неповнолітня, перебуваючи біля будинку культури, зняла з будівлі Державний прапор та зухвало, цинічно скинула його на землю, хизуючись своїми діями у присутності інших під відеофіскацію”, – йдеться в повідомленні.

Дівчині повідомлено про підозру за фактом публічної наруги над Державним прапором України – ч. 1 ст. 338 КК України.

Читайте також:

“Єб@ште їх!” Жителі Куп’янська голіруч накинулися на окупантів. ВІДЕО