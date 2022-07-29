На Харківщині 16-річна дівчина зірвала український прапор в окупованому РФ місті

16-річна дівчина зірвала український прапор в тимчасово окупованому РФ селі Петропавлівка Куп’янського району в Харківській області.
Про це повідомила пресслужба офісу генпрокурора у п’ятницю, 29 липня.
“За даними слідства, в кінці червня 2022 року року в тимчасово окупованому с. Петропавлівка Куп‘янського району неповнолітня, перебуваючи біля будинку культури, зняла з будівлі Державний прапор та зухвало, цинічно скинула його на землю, хизуючись своїми діями у присутності інших під відеофіскацію”, – йдеться в повідомленні.
Дівчині повідомлено про підозру за фактом публічної наруги над Державним прапором України – ч. 1 ст. 338 КК України.
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