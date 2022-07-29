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Білецький оголосив полювання за причетними до обстрілу колонії в Оленівці

29/07/2022 14:00

Підрозділи “Азову” оголосили полювання на усіх причетних до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці 29 липня.

Про це в п’ятницю, 29 липня, повідомив засновник полку “Азов” Андрій Білецький. 

“Цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців. Російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. Бійці полку були переведені в окрему будівлю. Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше – дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни”, – написав Білецький. 

Він додав, що Росія не змогла перемогти “Азов” у чесному бою, тому намагається нас знищити віроломством.

“Я від імені Азовських підрозділів оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані”, – оголосив засновник полку. 

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