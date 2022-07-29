Білецький оголосив полювання за причетними до обстрілу колонії в Оленівці

Підрозділи “Азову” оголосили полювання на усіх причетних до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці 29 липня.
Про це в п’ятницю, 29 липня, повідомив засновник полку “Азов” Андрій Білецький.
“Цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців. Російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. Бійці полку були переведені в окрему будівлю. Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше – дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни”, – написав Білецький.
Він додав, що Росія не змогла перемогти “Азов” у чесному бою, тому намагається нас знищити віроломством.
“Я від імені Азовських підрозділів оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані”, – оголосив засновник полку.
Читайте також:
ЗСУ не обстрілювали колонію в Оленівці, де утримуються українські полонені, – ГШ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!