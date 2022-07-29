Be Brave Like Ukraine: “Антонов” присвоїв своїм літакам імена міст-героїв України

Державне підприємство “Антонов” до Дня української державності присвоїло десяти власним літакам імена міст-героїв України.
Про це інформує пресслужба ДП “Антонов” у фейсбуці.
“На відзначення Дня української державності, вшанування справжнього героїзму, стійкості громадян нашої країни, проявлених ними у протистоянні масованій збройній агресії РФ проти України, ДП “Антонов” долучається до комунікаційної кампанії Be Brave Like Ukraine”: літакам підприємства присвоюються власні імена міст-героїв,” – ідеться в повідомленні.
Повітряні судна підприємства відтепер отримають такі назви українських міст-героїв:
У ДП “Антонов” повідомили, що ці літаки на своїх крилах понесуть світом найновітнішу історію українців, які віддали все заради збереження Батьківщини, дали мужню відсіч російським загарбникам.
“Назви міст-героїв України повинні лунати над планетою, аби їх подвиг надихав на єднання проти спільної біди, на здійснення нових звершень та здобуття перемоги!”, – ідеться в повідомленні.
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