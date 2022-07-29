Be Brave Like Ukraine: “Антонов” присвоїв своїм літакам імена міст-героїв України

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Державне підприємство “Антонов” до Дня української державності присвоїло десяти власним літакам імена міст-героїв України.

Про це інформує пресслужба ДП “Антонов” у фейсбуці.

“На відзначення Дня української державності, вшанування справжнього героїзму, стійкості громадян нашої країни, проявлених ними у протистоянні масованій збройній агресії РФ проти України, ДП “Антонов” долучається до комунікаційної кампанії Be Brave Like Ukraine”: літакам підприємства присвоюються власні імена міст-героїв,” – ідеться в повідомленні.

Повітряні судна підприємства відтепер отримають такі назви українських міст-героїв:

Літак Ан-124-100, бортовий номер UR82029: ВE BRAVE LIKE BUCHA (бути сміливим як Буча, – “Н” );

); Ан-124-100, UR82073: ВE BRAVE LIKE IRPIN (бути сміливим як Ірпінь);

Ан-124-100М, UR82027: ВE BRAVE LIKE KHARKIV (бути сміливим як Харків);

Ан-124-100М, UR82007: ВE BRAVE LIKE MYKOLAIV (бути сміливим як Миколаїв);

Ан-124-100М, UR82008: ВE BRAVE LIKE OKHTYRKA (бути сміливим як Охтирка);

Ан-124-100-150, UR82072: ВE BRAVE LIKE KHERSON (бути сміливим як Херсон);

Ан-124-100М-150, UR82009: ВE BRAVE LIKE MARIUPOL (бути сміливим як Маріуполь);

Ан-28, UR-NTE: ВE BRAVE LIKE CHERNIHIV (бути сміливим як Чернігів);

Ан-158, UR-EXJ: ВE BRAVE LIKE VOLNOVAKHA (бути сміливим як Волноваха);

Ан-178, UR-EXP:ВE BRAVE LIKE HOSTOMEL (бути сміливим як Гостомель).

У ДП “Антонов” повідомили, що ці літаки на своїх крилах понесуть світом найновітнішу історію українців, які віддали все заради збереження Батьківщини, дали мужню відсіч російським загарбникам.

“Назви міст-героїв України повинні лунати над планетою, аби їх подвиг надихав на єднання проти спільної біди, на здійснення нових звершень та здобуття перемоги!”, – ідеться в повідомленні.

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