Артилерія ДШВ показала, як “насипає” росіянам на Херсонщині з М777. ВІДЕО

На Херсонщині в одному з районів ведення бойових дій в інтересах Десантно-штурмових військ Збройних сил України батарея артилерійського підрозділу 155-м гаубиць М777 ефективно відпрацювала по ворожих цілях.
Відеосюжет поширила у п’ятницю, 29 липня, пресслужба Командування ДШВ ЗСУ.
За словами командира підрозділу морської піхоти ВМС ЗС України завдячуючи сучасним американським артилерійським зразкам всі цілі подавлені та знищені, а саме: артилерійська батарея, скупчення озброєнь та військової техніки загарбників.
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