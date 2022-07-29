Артилерія ДШВ показала, як “насипає” росіянам на Херсонщині з М777. ВІДЕО

Ілюстративне фото: пресслужба Генштабу ЗСУ

На Херсонщині в одному з районів ведення бойових дій в інтересах Десантно-штурмових військ Збройних сил України батарея артилерійського підрозділу 155-м гаубиць М777 ефективно відпрацювала по ворожих цілях. Відеосюжет поширила у п’ятницю, 29 липня, пресслужба Командування ДШВ ЗСУ. За словами командира підрозділу морської піхоти ВМС ЗС України завдячуючи сучасним американським артилерійським зразкам всі цілі подавлені та знищені, а саме: артилерійська батарея, скупчення озброєнь та військової техніки загарбників. Читайте також:

17-та бригада показала своїх ефектних артилеристів та їхню ефективну роботу. ФОТО



Редактор: Людмила Кліщук