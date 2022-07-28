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В Україні арештовано активів російських і білоруських компаній на 39,5 млрд

28/07/2022 19:26

Від початку повномасштабного вторгнення РФ суди в Україні арештували активів російських та білоруських компаній на 39,5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції

“За пʼять місяців повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань та його структурних підрозділів суди арештували активів російських та білоруських компаній на десятки мільярдів гривень, які відтепер працюватимуть виключно на економіку й відбудову нашої держави”, – зазначається в повідомленні.

У сфері економіки направлено обвинувальні акти щодо 270 осіб за 67 кримінальними провадженнями стосовно проросійського бізнесу.

Усього за напрямом роботи оголошено 407 підозр у 216 кримінальних провадженнях та проведено більше тисячі обшуків.

Серед іншого майна, правоохоронці вилучили транспортних засобів на суму 1,3 млрд грн – як стверджують у Нацполіції, тепер ці машини служать Збройним силам.

“Бурові установки, авіакомпанія, цінні папери банку, авіадвигуни, вагони та тисячі тонн пального – це не повний перелік арештованих судом, за матеріалами Департаменту, активів на території України, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни країни-агресора”, – додали в Нацполіції.

Загальна сума арештованого сягає майже 39,5 млрд грн.

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Україна

В Україні арештовано активів російських і білоруських компаній на 39,5 млрд

Від початку повномасштабного вторгнення РФ суди в Україні арештували активів російських та білоруських компаній на 39,5 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції “За пʼять місяців повномасштабного...

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