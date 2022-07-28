Сирський, Ковальчук, Драпатий та інші: хто отримав у Раді Хрест бойових заслуг

Нагородження військових у Верховній Раді Хрестом бойової заслуги 28 липня 2022. Фото: пресслужба президента

Після виступу в залі Верховної Ради президент Володимир Зеленський вручив великій групі військовослужбовців ЗСУ державну нагороду Хрест бойових заслуг.

Про це повідомляє “Новинарня” з посиланням на трансляцію урочистого засідання парламенту в День української державності 28 липня.

“Я хочу, щоб усі українці відчували: ми за спинами тих, хто на полі бою захищає нашу державу”, – сказав Зеленський.

Хрест бойових заслуг цього дня отримали:

генерал-полковник Олександр Сирський , командувач Сухопутних військ ЗСУ,

, командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор Андрій Ковальчук , командувач військ оперативного командування “Південь” Сухопутних військ ЗСУ,

, командувач військ оперативного командування “Південь” Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Андрій Гнатов , начальник штабу – заступник командувача військ оперативного командування “Південь” Сухопутних військ ЗСУ,

, начальник штабу – заступник командувача військ оперативного командування “Південь” Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Михайло Драпатий , заступник командувача військ оперативного командування “Південь” Сухопутних військ ЗСУ,

, заступник командувача військ оперативного командування “Південь” Сухопутних військ ЗСУ, полковник Євген Булацик , командир 7-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ,

, командир 7-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ, полковник Олег Федорів , начальник управління Центру Служби безпеки України,

, начальник управління Центру Служби безпеки України, полковник Микола Мішакін , командир військової частини 3027 Північного оперативно-територіального об’єднання НГУ,

, командир військової частини 3027 Північного оперативно-територіального об’єднання НГУ, підполковник Павло Розлач , командир 3-ї батальйонної тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ,

, командир 3-ї батальйонної тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, майор Руслан Маришев , командир 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ,

, командир 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, капітан Дмитро Береговий , командир роти спеціального призначення Окремого центру спеціальних операцій “Схід” Сил спеціальних операцій ЗСУ,

, командир роти спеціального призначення Окремого центру спеціальних операцій “Схід” Сил спеціальних операцій ЗСУ, старший лейтенант Дмитро Лінник , командир гірсько-штурмової роти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування “Захід” Сухопутних військ ЗСУ,

, командир гірсько-штурмової роти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування “Захід” Сухопутних військ ЗСУ, старший лейтенант Анатолій Танцюра, командир артилерійської бойової частини середнього десантного корабля “Юрій Олефіренко” 29-го дивізіону надводних кораблів Флотилії Військово-Морських Сил ЗСУ,

командир артилерійської бойової частини середнього десантного корабля “Юрій Олефіренко” 29-го дивізіону надводних кораблів Флотилії Військово-Морських Сил ЗСУ, лейтенант медичної служби Юлія Головня , лікар медичного пункту мотопіхотного батальйону 30-ї окремої механізованої бригади оперативного командування “Північ” Сухопутних військ ЗСУ,

, лікар медичного пункту мотопіхотного батальйону 30-ї окремої механізованої бригади оперативного командування “Північ” Сухопутних військ ЗСУ, штаб-сержант Роман Паламарчук, інспектор прикордонної служби – водій 10-го мобільного прикордонного загону ДПСУ,

інспектор прикордонної служби – водій 10-го мобільного прикордонного загону ДПСУ, головний сержант Сергій Міщенко, командир відділення взводу протитанкових ракетних комплексів 45-ї окремої артилерійської бригади Корпусу резерву Сухопутних військ ЗСУ,

командир відділення взводу протитанкових ракетних комплексів 45-ї окремої артилерійської бригади Корпусу резерву Сухопутних військ ЗСУ, сержант Павліна Ніколаєвич , командир гранатометного відділення 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування “Захід” Сухопутних військ ЗСУ,

, командир гранатометного відділення 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування “Захід” Сухопутних військ ЗСУ, молодший сержант Олександр Рогачевський, старший оператор групи спеціального призначення Окремого центру спеціальних операцій “Захід” Сил спеціальних операцій ЗСУ,

старший оператор групи спеціального призначення Окремого центру спеціальних операцій “Захід” Сил спеціальних операцій ЗСУ, старший матрос Олена Заблоцька, снайпер 503-го окремого батальйону морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ.

Також цим указом №533/2022 від 27 липня нагороджені:

майор Євгеній Григоренко, командир зенітної ракетної батареї 11-го зенітного ракетного полку повітряного командування “Захід” Повітряних Сил ЗСУ,

командир зенітної ракетної батареї 11-го зенітного ракетного полку повітряного командування “Захід” Повітряних Сил ЗСУ, майор Денис Нохрін, командир стрілецького батальйону військової частини 3035 Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ.

Фото пресслужби президента:

Військових відзначено за визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу та вірність військовій присязі.

Хрест бойових заслуг

Хрест бойових заслуг – державна нагорода України, відзнака Президента України – була заснована 5 травня 2022 року для відзначення військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із супротивником; видатні успіхи в управлінні військами (силами) під час ведення воєнних (бойових) дій.

Дизайн нагороди був зроблений на основі історичної нагороди “Хрест бойової заслуги” Української повстанської армії та Української головної визвольної ради.

Першим кавалером Хреста бойових заслуг 6 травня 2022 року став головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. Тоді ж було нагороджено групу військових.

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