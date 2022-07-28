Донеччина: росіяни закріплюються поблизу села Вершина, – ГШ

У Донецькій області на Бахмутському напрямку росіяни закріплюються в районі села Вершина, вони здобули там частковий успіх.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу у четвер, 28 липня.
Так, на Бахмутському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення, але штурмові дії на напрямках Клинове – Бахмут та Миронівський – Семигір’я наші воїни відбили та змусили окупантів відступити.
“На напрямку Відродження – Вершина противник має частковий успіх, закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина”, – йдеться в повідомленні.
Район села Відродження на карті бойових дій:
Спроба просунутися у напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар завершилась для окупантів провалом.
Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Нова Кам’янка, Весела Долина, Кодема, Семигір’я та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Покровського та Соледара.
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