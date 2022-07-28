Президент відзначив нагородами три підрозділи НГУ, два – ДПСУ і дві сотні військових

“Привілей, який потрібно заслужити”: уряд вніс у Раду проєкт закону про громадянство

Кабінет Міністрів вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону про умови набуття громадянства України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. “Сьогодні Україна вперше офіційно відзначає День української державності. Символічно,...