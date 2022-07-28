Президент відзначив нагородами три підрозділи НГУ, два – ДПСУ і дві сотні військових

Як передає Укрінформ, відповідні укази від 27 липня оприлюднені на сайті президента.
Згідно з указами №534-537/2022 відзнакою “За мужність та відвагу” відповідно нагороджено:
Також указом №532/2022 від 27 липня відзначені державними нагородами 198 військовослужбовців ЗСУ, з них двоє посмертно.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ЗАХАРЕВИЧА Сергія Анатолійовича — підполковника
ЛУК’ЯНЧУКА Богдана Васильовича — майора
МАРТИНЮКА Максима Сергійовича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БЕРДНИКА Івана Ігоровича (посмертно) — старшого лейтенанта
ІВАНОВА Павла Івановича — лейтенанта
КОВАЛЕНКА Ігоря Борисовича — старшого лейтенанта
ЛИСУНОВА Євгенія Євгенійовича — лейтенанта
ПОВЗУНА Сергія Романовича — полковника
ПРЕДКА Дмитра Андрійовича — лейтенанта
ШОРОВА Сергія Олександровича — капітан-лейтенанта
ЩУРА Максима Федоровича — капітан-лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ДМИТРЕНКА Артура Тарасовича — старшого солдата
КАНАРСЬКОГО Максима Анатолійовича — солдата
ЛОЗОВЕНКА Андрія Федоровича — майстер-сержанта
МЕЛЬНИКА Володимира Васильовича — солдата
МІЗІНІНА Євгена Вікторовича — молодшого сержанта
ПОЛЯРУША Андрія Івановича — головного сержанта
СМИКА Віталія Ярославовича — солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
ВОРОБЙОВА Руслана Володимировича — старшого матроса
ГАВРИЛЮКА Анатолія Володимировича — старшого солдата
ГАЛИЧА Дмитра Юрійовича — солдата
ГЕРМАНОВСЬКОГО Івана Олексійовича — лейтенанта
ГЛУХОВА Михайла Михайловича — сержанта
ГОРБА Дениса Валерійовича — молодшого сержанта
ГОРДІЄНКА Миколу Миколайовича — лейтенанта
ГРАБОВСЬКОГО Назара Анатолійовича — солдата
ГРОМАКОВА Олександра Анатолійовича — підполковника
ДАЛЕКОГО Мирослава Руслановича — лейтенанта
ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО Євгена Івановича — солдата
ЗЛЕНКА Ігоря Миколайовича — старшого солдата
ІВАНЧИКА Романа В’ячеславовича — лейтенанта
КАПЛУНА Віктора Романовича — старшого сержанта
КІЙКА Владислава Олександровича — старшого солдата
КОЛІСНИКА Андрія Віталійовича — головного сержанта
КОЛОМІЙЦЯ Олега Миколайовича — молодшого сержанта
КУЗЬМІНА Ігоря Леонідовича — майора
КУРИЛА Семена Сергійовича — молодшого сержанта
КУЩА Ігоря Васильовича — майора
ЛАНОВОГО Бориса Петровича (посмертно) — молодшого сержанта
ЛІЩУКА Вадима Володимировича — сержанта
ЛІЩУКА Сергія Васильовича — старшого сержанта
ЛУК’ЯНЮКА Миколу Вячеславовича — сержанта
МАНЖЕЛЕЯ Василя Олександровича — старшого солдата
МИКУЛІНСЬКОГО Артема Юрійовича — солдата
МИХАЛЕНКА Захара Вікторовича — солдата
МІКАЦА Дмитра Вікторовича — молодшого сержанта
НЕДБАЙЛА Євгенія Миколайовича — молодшого сержанта
ОВЧИННІКОВА Олександра Євгеновича — молодшого сержанта
ОЛЬХОВЕНКА Дениса Юрійовича — молодшого сержанта
ОНИЩУКА Івана Миколайовича — солдата
ПЕРЕВЯЗКА Владислава Вікторовича — солдата
ПИСЬМЕННОГО Вадима Олександровича — молодшого сержанта
ПОЛІЩУКА Владислава Сергійовича — старшого сержанта
ПОПРАВКА Дмитра Максимовича — сержанта
РАДІЄВСЬКОГО Гната Вікторовича — старшого солдата
РАДЧЕНКА Михайла Володимировича — старшого сержанта
РИБІЯ Андрія Володимировича — майора
САВАНЧУКА Олександра Олександровича — солдата
СКАЛЬСЬКОГО Павла Андрійовича — солдата
СЛОБОДЯНИКА Олексія Івановича — лейтенанта
СОБЧЕНКА Олександра Валентиновича — старшого сержанта
СТРЕЛЬЧУКА Івана Івановича — солдата
СТРИБАЙЛА Віктора Михайловича — сержанта
СУДИКУ Валерія Вікторовича — солдата
ФІТІСОВА Ігоря Юрійовича — солдата
ФРОЛЕНКОВА Данила Володимировича — старшого сержанта
ШИШАЦЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
БОНДАРЕНКА Віталія Ігоровича — майора
БРИТОВА Михайла Петровича — полковника
УКРАЇНЦЯ Андрія Петровича — полковника
ШИНКАРЕНКА Віталія Вікторовича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АКСЬОНОВА Сергія Володимировича — солдата
АЛЕКСАНДРОВА Антона Анатолійовича — солдата
АЛМАЗА Олега Едуардовича — молодшого сержанта
АНДРІЄВСЬКОГО Андрія Дмитровича — солдата
АНУФРІЄВА Євгенія Володимировича — старшого солдата
БАЛЯ Андрія Вікторовича — старшого солдата
БЕРЕЗОВСЬКОГО Олексія Ігоровича — старшого солдата
БІЛОУСА Ігоря Юрійовича — старшого сержанта
БІРЮКОВА Артема Володимировича — солдата
БОНДАРЕНКА Дмитра Петровича — молодшого сержанта
БОРОВЕНСЬКОГО Артема Миколайовича — старшого сержанта
БУРЯКА Тараса Романовича — старшого солдата
ВАСИЛЕНКА Віталія Сергійовича — молодшого сержанта
ВАСИЛЕНКА Сергія Ігоровича — підполковника
ВАСИЛЬЄВА Романа Юрійовича — сержанта
ВЕЛЬКА Анатолія Сергійовича — солдата
ВЛАДИМИРСЬКОГО Віталія Володимировича — старшого солдата
ВОЙТКА Олексія Анатолійовича — капітана
ВОЛИНЦЯ Михайла Петровича — молодшого сержанта
ВОЛОШИНА Руслана Павловича — старшого лейтенанта
ГАЙЧЕНЮ Станіслава Васильовича — старшого сержанта
ГАНЕЦЬКОГО Вадима Феліксовича — головного сержанта
ГАРЬКОВЕНКА Михайла Андрійовича — солдата
ГОЙСА Івана Івановича — солдата
ГОЛІКА Юрія Володимировича — старшого солдата
ГОЛЬДРІНА Олексія Вікторовича — старшого солдата
ГОРДІЄНКА Віталія Васильовича — солдата
ГРИЦЮКА Олександра Володимировича — капітана
ДАР’ЇНА Дмитра Володимировича — майора
ДЗЮБАНОВСЬКОГО Олега Васильовича — старшого солдата
ДІДУХА Андрія Миколайовича — молодшого сержанта
ДМИТЕРКА Анатолія Олександровича — лейтенанта
ЄВЧУКА Вадима Івановича — солдата
ЖОСА Миколу Андрійовича — молодшого сержанта
ЗАЙЦЕВА Валерія Вікторовича — солдата
ЗАХАРОВА Едуарда Євгеновича — головного сержанта
ЗНАЧКОВСЬКОГО Володимира Олександровича — майора
ЗУБКА Михайла Петровича — солдата
ІВАНЧЕНКА Артема Анатолійовича — солдата
ІВІЧУКА Андрія Миколайовича — старшого солдата
КИВЕНКА Богдана Олександровича — старшого солдата
КИРИЧЕНКА Олексія Петровича — солдата
КОРНІЛОВА Євгена Юрійовича — молодшого сержанта
КОТЛЯРОВА Дмитра Олександровича — молодшого сержанта
КУПРІЄНКА Віталія Анатолійовича — молодшого сержанта
КУЩА Валерія Анатолійовича — старшого солдата
ЛАБУНЦЯ Костянтина Павловича — майстер-сержанта
ЛЕБЕДЯ Олексія Валерійовича — солдата
ЛОПАТЮКА Анатолія Анатолійовича — солдата
ЛУЦЕНКА Олександра Федоровича — молодшого сержанта
МАРЧУКА Віталія Вікторовича — солдата
МІЩЕРСЬКОГО Анатолія Анатолійовича — старшого солдата
МОГИЛУ Сергія Борисовича — солдата
МОЛИТВУ Олександра Анатолійовича — сержанта
МОСКАЛЮКА Василя Георгійовича — солдата
МОШАКА Максима Олександровича — майора
НІКІТІНА Артема Вікторовича — головного сержанта
ОЛІНЧУКА Назара Олександровича — солдата
ПАВЛЮКА Олега Івановича — старшого солдата
ПЕЧОНКУ Олександра Володимировича — старшого сержанта
ПОХИЛА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
ПРОНЯ Андрія Васильовича — солдата
РЕДЬКУ Дмитра Станіславовича — старшого солдата
РЕПІЧА Петра Валерійовича — старшого солдата
РОМАНОВА Сергія Станіславовича — солдата
РУБЛЮ Станіслава Віталійовича — молодшого сержанта
САМОЙЛОВА Віктора Олександровича — старшого солдата
СЕМЕНОВА Віталія Васильовича — солдата
СИГЛЯКА Юрія Миколайовича — сержанта
СИЗОНЕНКА Володимира Олексійовича — старшого солдата
СИНИЦЬКОГО Даніеля Олександровича — молодшого сержанта
СІДОРСЬКОГО Віктора Леонідовича — старшого сержанта
СЛЮСАРЯ Євгенія Геннадійовича — солдата
СОВУ Олександра Вікторовича — капітана
СОЛОМАХУ Олександра Вікторовича — солдата
ТИМОШЕВСЬКОГО Олексія Леонідовича — солдата
ТКАЧЕНКА Андрія Олексійовича — солдата
ФАТАХОВА Аскара Алікберовича — старшого лейтенанта
ХІМІЧА Вадима Олександровича — солдата
ШАВЛА Віталія Олександровича — старшого солдата
ШЕНДРИКА Романа Юрійовича — молодшого сержанта
ШИЛІГАЦЬКОГО Сергія Володимировича — старшого солдата
ШКУРАТА Володимира Олександровича — полковника
ШМАГУНА Ігоря Анатолійовича — солдата
ШМАТЧЕНКА Владислава Андрійовича — сержанта
ЮРДАМЯНА Давида Торосовича — солдата
ЮРЧУКА Олександра Миколайовича — старшого солдата
ЮХИМЧУКА Дмитра Анатолійовича — молодшого сержанта
ЯКОВЛЄВА Михайла Петровича — молодшого сержанта
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
КУТЮ Віталія Володимировича — старшого лейтенанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БАБІЯ Євгенія Олександровича — молодшого сержанта
БІЛЯЄВА Олега Васильовича — старшого сержанта
БОЧКОВА Олександра Володимировича — старшого сержанта
БУГАЙЧУКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
ГЛУШКА Миколу Ярославовича — солдата
ГНИЛОЗУБА Ростислава Васильовича — солдата
ГРЕЧКУ Сергія Миколайовича — старшого солдата
ДЕГТЕРЕНКО Ірину Олександрівну — молодшого сержанта
ДІДЕНКА Віктора Сергійовича — солдата
ДРУГОВА Максима Анатолійовича — солдата
ЖИТНИК Ольгу Андріївну — солдата
ЗАХАРЧЕНКА Сергія Анатолійовича — майстер-сержанта
КЛИМОВА Олега Олександровича — старшого солдата
КОВАЛЬЧИНА Тараса Ігоровича — солдата
КОВАЛЬЧУКА Віктора Сергійовича — старшого солдата
КОВАЛЯ Володимира Богдановича — молодшого сержанта
КОНОПАДУ Ростислава Богдановича — солдата
КОСТЕЦЬКОГО Віктора Станіславовича — старшого сержанта
ЛАВРИНІВА Володимира Михайловича — старшого солдата
ЛОМАКІНА Євгенія Миколайовича — старшого солдата
ЛЯХА Віктора Сергійовича — старшого солдата
ЛЯХА Дмитра Сергійовича — солдата
МАНЬКА Олександра Ігоровича — молодшого сержанта
НОВІКОВА Олега Володимировича — майора
ОЧЕРЕТНОГО Володимира Васильовича — старшого солдата
ПАНАСЮКА Олександра Миколайовича — старшого солдата
ПУХАЛЬСЬКОГО Павла Богдановича — солдата
СЕРЕДЮКА Дмитра Петровича — солдата
ТКАЧЕНКА Ігоря Борисовича — старшого сержанта
ТОЩУКА Василя Олександровича — старшого солдата
ЦИБУЛЬНИКА Валентина Вікторовича — солдата
ЧОРНЕНЬКОГО Василя Ярославовича — солдата
ШЕПЕЛЬСЬКОГО Сергія Миколайовича — лейтенанта
ШОВГЕЛЮ Данила Дмитровича — солдата
ШУМСЬКУ Наталію Григорівну — старшого солдата
ЩУКІНУ Марину Анатоліївну — старшого солдата
ЯЦКОВСЬКОГО Андрія Васильовича — старшого солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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