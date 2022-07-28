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Президент відзначив нагородами три підрозділи НГУ, два – ДПСУ і дві сотні військових

28/07/2022 18:52
Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою “За мужність та відвагу” дві бригади оперативного призначення.

Як передає Укрінформ, відповідні укази від 27 липня оприлюднені на сайті президента.

Згідно з указами №534-537/2022 відзнакою “За мужність та відвагу” відповідно нагороджено:

  • 1-й прикордонний загін Державної прикордонної служби України,
  • 23-й загін морської охорони Державної прикордонної служби України,
  • 8-й полк оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії України,
  • 4-ту бригаду оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України,
  • 3-тю бригаду оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України.

Також указом №532/2022 від 27 липня відзначені державними нагородами 198 військовослужбовців ЗСУ, з них двоє посмертно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №532/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ЗАХАРЕВИЧА Сергія Анатолійовича — підполковника

ЛУК’ЯНЧУКА Богдана Васильовича — майора

МАРТИНЮКА Максима Сергійовича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БЕРДНИКА Івана Ігоровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ІВАНОВА Павла Івановича — лейтенанта

КОВАЛЕНКА Ігоря Борисовича — старшого лейтенанта

ЛИСУНОВА Євгенія Євгенійовича — лейтенанта

ПОВЗУНА Сергія Романовича — полковника

ПРЕДКА Дмитра Андрійовича — лейтенанта

ШОРОВА Сергія Олександровича — капітан-лейтенанта

ЩУРА Максима Федоровича — капітан-лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ДМИТРЕНКА Артура Тарасовича — старшого солдата

КАНАРСЬКОГО Максима Анатолійовича — солдата

ЛОЗОВЕНКА Андрія Федоровича — майстер-сержанта

МЕЛЬНИКА Володимира Васильовича — солдата

МІЗІНІНА Євгена Вікторовича — молодшого сержанта

ПОЛЯРУША Андрія Івановича — головного сержанта

СМИКА Віталія Ярославовича — солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

ВОРОБЙОВА Руслана Володимировича — старшого матроса

ГАВРИЛЮКА Анатолія Володимировича — старшого солдата

ГАЛИЧА Дмитра Юрійовича — солдата

ГЕРМАНОВСЬКОГО Івана Олексійовича — лейтенанта

ГЛУХОВА Михайла Михайловича — сержанта

ГОРБА Дениса Валерійовича — молодшого сержанта

ГОРДІЄНКА Миколу Миколайовича — лейтенанта

ГРАБОВСЬКОГО Назара Анатолійовича — солдата

ГРОМАКОВА Олександра Анатолійовича — підполковника

ДАЛЕКОГО Мирослава Руслановича — лейтенанта

ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО Євгена Івановича — солдата

ЗЛЕНКА Ігоря Миколайовича — старшого солдата

ІВАНЧИКА Романа В’ячеславовича — лейтенанта

КАПЛУНА Віктора Романовича — старшого сержанта

КІЙКА Владислава Олександровича — старшого солдата

КОЛІСНИКА Андрія Віталійовича — головного сержанта

КОЛОМІЙЦЯ Олега Миколайовича — молодшого сержанта

КУЗЬМІНА Ігоря Леонідовича — майора

КУРИЛА Семена Сергійовича — молодшого сержанта

КУЩА Ігоря Васильовича — майора

ЛАНОВОГО Бориса Петровича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛІЩУКА Вадима Володимировича — сержанта

ЛІЩУКА Сергія Васильовича — старшого сержанта

ЛУК’ЯНЮКА Миколу Вячеславовича — сержанта

МАНЖЕЛЕЯ Василя Олександровича — старшого солдата

МИКУЛІНСЬКОГО Артема Юрійовича — солдата

МИХАЛЕНКА Захара Вікторовича — солдата

МІКАЦА Дмитра Вікторовича — молодшого сержанта

НЕДБАЙЛА Євгенія Миколайовича — молодшого сержанта

ОВЧИННІКОВА Олександра Євгеновича — молодшого сержанта

ОЛЬХОВЕНКА Дениса Юрійовича — молодшого сержанта

ОНИЩУКА Івана Миколайовича — солдата

ПЕРЕВЯЗКА Владислава Вікторовича — солдата

ПИСЬМЕННОГО Вадима Олександровича — молодшого сержанта

ПОЛІЩУКА Владислава Сергійовича — старшого сержанта

ПОПРАВКА Дмитра Максимовича — сержанта

РАДІЄВСЬКОГО Гната Вікторовича — старшого солдата

РАДЧЕНКА Михайла Володимировича — старшого сержанта

РИБІЯ Андрія Володимировича — майора

САВАНЧУКА Олександра Олександровича — солдата

СКАЛЬСЬКОГО Павла Андрійовича — солдата

СЛОБОДЯНИКА Олексія Івановича — лейтенанта

СОБЧЕНКА Олександра Валентиновича — старшого сержанта

СТРЕЛЬЧУКА Івана Івановича — солдата

СТРИБАЙЛА Віктора Михайловича — сержанта

СУДИКУ Валерія Вікторовича — солдата

ФІТІСОВА Ігоря Юрійовича — солдата

ФРОЛЕНКОВА Данила Володимировича — старшого сержанта

ШИШАЦЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

БОНДАРЕНКА Віталія Ігоровича — майора

БРИТОВА Михайла Петровича — полковника

УКРАЇНЦЯ Андрія Петровича — полковника

ШИНКАРЕНКА Віталія Вікторовича — полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АКСЬОНОВА Сергія Володимировича — солдата

АЛЕКСАНДРОВА Антона Анатолійовича — солдата

АЛМАЗА Олега Едуардовича — молодшого сержанта

АНДРІЄВСЬКОГО Андрія Дмитровича — солдата

АНУФРІЄВА Євгенія Володимировича — старшого солдата

БАЛЯ Андрія Вікторовича — старшого солдата

БЕРЕЗОВСЬКОГО Олексія Ігоровича — старшого солдата

БІЛОУСА Ігоря Юрійовича — старшого сержанта

БІРЮКОВА Артема Володимировича — солдата

БОНДАРЕНКА Дмитра Петровича  — молодшого сержанта

БОРОВЕНСЬКОГО Артема Миколайовича — старшого сержанта

БУРЯКА Тараса Романовича — старшого солдата

ВАСИЛЕНКА Віталія Сергійовича — молодшого сержанта

ВАСИЛЕНКА Сергія Ігоровича — підполковника

ВАСИЛЬЄВА Романа Юрійовича — сержанта

ВЕЛЬКА Анатолія Сергійовича — солдата

ВЛАДИМИРСЬКОГО Віталія Володимировича — старшого солдата

ВОЙТКА Олексія Анатолійовича — капітана

ВОЛИНЦЯ Михайла Петровича — молодшого сержанта

ВОЛОШИНА Руслана Павловича — старшого лейтенанта

ГАЙЧЕНЮ Станіслава Васильовича — старшого сержанта

ГАНЕЦЬКОГО Вадима Феліксовича — головного сержанта

ГАРЬКОВЕНКА Михайла Андрійовича — солдата

ГОЙСА Івана Івановича — солдата

ГОЛІКА Юрія Володимировича — старшого солдата

ГОЛЬДРІНА Олексія Вікторовича — старшого солдата

ГОРДІЄНКА Віталія Васильовича — солдата

ГРИЦЮКА Олександра Володимировича — капітана

ДАР’ЇНА Дмитра Володимировича — майора

ДЗЮБАНОВСЬКОГО Олега Васильовича — старшого солдата

ДІДУХА Андрія Миколайовича — молодшого сержанта

ДМИТЕРКА Анатолія Олександровича — лейтенанта

ЄВЧУКА Вадима Івановича — солдата

ЖОСА Миколу Андрійовича — молодшого сержанта

ЗАЙЦЕВА Валерія Вікторовича — солдата

ЗАХАРОВА Едуарда Євгеновича — головного сержанта

ЗНАЧКОВСЬКОГО Володимира Олександровича — майора

ЗУБКА Михайла Петровича — солдата

ІВАНЧЕНКА Артема Анатолійовича — солдата

ІВІЧУКА Андрія Миколайовича — старшого солдата

КИВЕНКА Богдана Олександровича — старшого солдата

КИРИЧЕНКА Олексія Петровича — солдата

КОРНІЛОВА Євгена Юрійовича — молодшого сержанта

КОТЛЯРОВА Дмитра Олександровича — молодшого сержанта

КУПРІЄНКА Віталія Анатолійовича — молодшого сержанта

КУЩА Валерія Анатолійовича — старшого солдата

ЛАБУНЦЯ Костянтина Павловича — майстер-сержанта

ЛЕБЕДЯ Олексія Валерійовича — солдата

ЛОПАТЮКА Анатолія Анатолійовича — солдата

ЛУЦЕНКА Олександра Федоровича — молодшого сержанта

МАРЧУКА Віталія Вікторовича — солдата

МІЩЕРСЬКОГО Анатолія Анатолійовича — старшого солдата

МОГИЛУ Сергія Борисовича — солдата

МОЛИТВУ Олександра Анатолійовича — сержанта

МОСКАЛЮКА Василя Георгійовича — солдата

МОШАКА Максима Олександровича — майора

НІКІТІНА Артема Вікторовича — головного сержанта

ОЛІНЧУКА Назара Олександровича — солдата

ПАВЛЮКА Олега Івановича — старшого солдата

ПЕЧОНКУ Олександра Володимировича — старшого сержанта

ПОХИЛА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта

ПРОНЯ Андрія Васильовича — солдата

РЕДЬКУ Дмитра Станіславовича — старшого солдата

РЕПІЧА Петра Валерійовича — старшого солдата

РОМАНОВА Сергія Станіславовича — солдата

РУБЛЮ Станіслава Віталійовича — молодшого сержанта

САМОЙЛОВА Віктора Олександровича — старшого солдата

СЕМЕНОВА Віталія Васильовича — солдата

СИГЛЯКА Юрія Миколайовича — сержанта

СИЗОНЕНКА Володимира Олексійовича — старшого солдата

СИНИЦЬКОГО Даніеля Олександровича — молодшого сержанта

СІДОРСЬКОГО Віктора Леонідовича — старшого сержанта

СЛЮСАРЯ Євгенія Геннадійовича — солдата

СОВУ Олександра Вікторовича — капітана

СОЛОМАХУ Олександра Вікторовича — солдата

ТИМОШЕВСЬКОГО Олексія Леонідовича — солдата

ТКАЧЕНКА Андрія Олексійовича — солдата

ФАТАХОВА Аскара Алікберовича — старшого лейтенанта

ХІМІЧА Вадима Олександровича — солдата

ШАВЛА Віталія Олександровича — старшого солдата

ШЕНДРИКА Романа Юрійовича — молодшого сержанта

ШИЛІГАЦЬКОГО Сергія Володимировича — старшого солдата

ШКУРАТА Володимира Олександровича — полковника

ШМАГУНА Ігоря Анатолійовича — солдата

ШМАТЧЕНКА Владислава Андрійовича — сержанта

ЮРДАМЯНА Давида Торосовича — солдата

ЮРЧУКА Олександра Миколайовича — старшого солдата

ЮХИМЧУКА Дмитра Анатолійовича — молодшого сержанта

ЯКОВЛЄВА Михайла Петровича — молодшого сержанта

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

КУТЮ Віталія Володимировича — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БАБІЯ Євгенія Олександровича — молодшого сержанта

БІЛЯЄВА Олега Васильовича — старшого сержанта

БОЧКОВА Олександра Володимировича — старшого сержанта

БУГАЙЧУКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта

ГЛУШКА Миколу Ярославовича — солдата

ГНИЛОЗУБА Ростислава Васильовича — солдата

ГРЕЧКУ Сергія Миколайовича — старшого солдата

ДЕГТЕРЕНКО Ірину Олександрівну — молодшого сержанта

ДІДЕНКА Віктора Сергійовича — солдата

ДРУГОВА Максима Анатолійовича — солдата

ЖИТНИК Ольгу Андріївну — солдата

ЗАХАРЧЕНКА Сергія Анатолійовича — майстер-сержанта

КЛИМОВА Олега Олександровича — старшого солдата

КОВАЛЬЧИНА Тараса Ігоровича — солдата

КОВАЛЬЧУКА Віктора Сергійовича — старшого солдата

КОВАЛЯ Володимира Богдановича — молодшого сержанта

КОНОПАДУ Ростислава Богдановича — солдата

КОСТЕЦЬКОГО Віктора Станіславовича — старшого сержанта

ЛАВРИНІВА Володимира Михайловича — старшого солдата

ЛОМАКІНА Євгенія Миколайовича — старшого солдата

ЛЯХА Віктора Сергійовича — старшого солдата

ЛЯХА Дмитра Сергійовича — солдата

МАНЬКА Олександра Ігоровича — молодшого сержанта

НОВІКОВА Олега Володимировича — майора

ОЧЕРЕТНОГО Володимира Васильовича — старшого солдата

ПАНАСЮКА Олександра Миколайовича — старшого солдата

ПУХАЛЬСЬКОГО Павла Богдановича — солдата

СЕРЕДЮКА Дмитра Петровича — солдата

ТКАЧЕНКА Ігоря Борисовича — старшого сержанта

ТОЩУКА Василя Олександровича — старшого солдата

ЦИБУЛЬНИКА Валентина Вікторовича — солдата

ЧОРНЕНЬКОГО Василя Ярославовича — солдата

ШЕПЕЛЬСЬКОГО Сергія Миколайовича — лейтенанта

ШОВГЕЛЮ Данила Дмитровича — солдата

ШУМСЬКУ Наталію Григорівну — старшого солдата

ЩУКІНУ Марину Анатоліївну — старшого солдата

ЯЦКОВСЬКОГО Андрія Васильовича — старшого солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

27 липня 2022 року
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Редактор:

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