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Росія хоче запустити пором з Керчі. Але невідомі розкрадають залізничне полотно

28/07/2022 15:56

Російські окупаційні війська намагається відновити поромне з’єднання Керч-Єйськ та нарощує угруповання авіації на території окупованого Криму.

 Про це повідомила пресслужба ВМС у четвер, 28 липня. 

“Ворог намагається відновити паромне з’єднання Керч-Єськ, нарощує угруповання авіації на ТОТ АРК”, – йдеться в повідомленні. 

Як відомо, Керченська поромна переправа з’єднувала Крим і Краснодарський край РФ через Керченську протоку. Здійснювала перевезення пасажирів, автомобілів та вантажних залізничних складів. Пороми курсували між портами “Крим” та “Кавказ”. У 2014 році переправа використовувалася Росією для перекидання військ до Криму. 

Разом з тим, у мережі в кримських телеграм-каналах з’явилися фото та повідомлення – невідомі потихеньку розкрадають залізничне полотно, яке веде до залізничної поромної переправи.

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