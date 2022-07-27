ЗСУ відбили ворожий штурм біля Білогірки на Херсонщині, – ГШ

Збройні сили України відбили ворожий штурм біля Білогірка Великоолександрівської селищної громади Бериславського району Херсонської області.
Про це вранці в середу, 27 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Ворог для ведення повітряної розвідки активно використовує БПЛА.
Здійснив систематичні обстріли біля Осокорівки, Трудолюбівки, Токаревого, Киселівки, Партизанського, Кавказа, Лозового, Прибузького, Поляни та Лупаревого. Завдав авіаударів біля Любомирівки та Новомиколаївки”, – йдеться в повідомленні.
Противник вів штурмові дії в районі Білогірки, успіху не мав, відійшов.
Нагадаємо, ЗСУ звільнили село Андріївка у Калинівській селищній громаді Бериславського району Херсонської області.
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