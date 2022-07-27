Стало відомо, яка європейська країна допоможе відбудовувати Харків

Словенія надасть обладнання для розмінування звільнених територій України і допоможе відбудовувати Україну, зокрема, місто Харків.
Про це повідомив на брифінгу у середу, 27 липня, з головою МЗС Словенії Таньою Файон голова української дипломатії Дмитро Кулеба.
“Перед нами стоїть ще один важливий виклик – це розмінування звільнених територій. І сьогодні ми мали предметну розмову про те, як Словенія спрямує обладнання через механізм цивільного захисту Європейського Союзу, потрібного для цивільного розмінування в Україні”, − розповів Дмитро Кулеба.
Словенія також продовжить надання гуманітарної допомоги і візьме активну участь у відбудові України. Вже є перші проєкти по лінії міст-побратимів у Харкові, йдеться про відновлення громадського транспорту і відбудову Харківського інституту протезування.
“Якщо дивитися на розмір Словенії, на розмір економіки Словенії і порівняти її з тією допомогою, яку ця країна надала Україні, то ми тільки тоді можемо усвідомити, наскільки багато ця країна зробила для нас”, − наголосив Кулеба.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Словенії Таня Файон сьогодні прибула з візитом до Києва.
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