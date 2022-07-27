Ватажок “ДНР” Пушилін перебуває в Білорусі

Самоназваний голова терористичного угруповання “ДНР” Денис Пушилін у середу, 27 липня, прибув до білоруського Бресту.
Про це повідомив білоруський Telegram-канал “Білоруський Гаюн”.
“За нашою інформацією, у Бресті знаходиться голова так званої “ДНР” Денис Пушилін», – йдеться в повідомленні.
Журналісти закликали всіх, хто має інформацію про програму візиту ватажка бойовиків або про його пересування містом/країною, повідомити їх про це.
За даними “РИА Новости”, Пушилін поклав квіти до меморіалу “Брестська фортеця” і заявив, що “настав час знову звільняти російські міста, засновані російськими людьми: Київ, Чернігів, Полтава, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, Луцьк”.
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