Ватажок “ДНР” Пушилін перебуває в Білорусі

Денис Пушилін

Самоназваний голова терористичного угруповання “ДНР” Денис Пушилін у середу, 27 липня, прибув до білоруського Бресту.

Про це повідомив білоруський Telegram-канал “Білоруський Гаюн”.

“За нашою інформацією, у Бресті знаходиться голова так званої “ДНР” Денис Пушилін», – йдеться в повідомленні.

Журналісти закликали всіх, хто має інформацію про програму візиту ватажка бойовиків або про його пересування містом/країною, повідомити їх про це.

За даними “РИА Новости”, Пушилін поклав квіти до меморіалу “Брестська фортеця” і заявив, що “настав час знову звільняти російські міста, засновані російськими людьми: Київ, Чернігів, Полтава, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, Луцьк”.

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