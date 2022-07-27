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У Стамбулі запустили центр координації експорту зерна з України

27/07/2022 18:39

У Стамбулі відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру (СКЦ), створеного в рамках реалізації так званої “зернової угоди”.

Про це повідомило в середу, 27 липня, державне турецьке агентство Anadolu.

Центр діє на території Університету національної оборони. Поряд із представниками Туреччини, України та РФ у СКЦ працюватимуть дипломати з ООН.

За допомогою Центру планують оглядати судна, які братимуть участь у вивезенні зерна із трьох портів України на Чорному морі – Одеси, Чорноморська та Південного.

Звертаючись до учасників Центру, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив на необхідності забезпечення постачання 25 млн тонн українського зерна до країн, що потребують закупівлі сільгосппродукції.

За його словами, організація безперебійного постачання зерна дозволить знизити ціни на продовольчі товари у світі та усунути продовольчу кризу.

“Необхідності в розмінуванні морських зон у рамках угоди щодо “зернового коридору” немає. Підготовка до постачання зерна в портах України триває”, – сказав турецький міністр.

Акар зазначив, що Туреччина продовжує діалог щодо цього процесу і з Україною, і з Росією.

Угода щодо “зернового коридору” була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини.

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Україна

У Стамбулі запустили центр координації експорту зерна з України

У Стамбулі відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру (СКЦ), створеного в рамках реалізації так званої “зернової угоди”. Про це повідомило в середу, 27 липня, державне турецьке агентство Anadolu. Центр...

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