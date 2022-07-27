У Коростенській РВА пояснили причину вибухів, які чули в місті

Ілюстративне фото

Коростенська районна військова адміністрація пояснила, що вибухи, які сьогодні чули у місті, пов’язані з навчаннями військових.

Про це вранці в середу, 27 липня, інформує пресслужба Коростенської районної військової адміністрації.

“На цю хвилину поширено неправдиву інформацію щодо вибухів в місті Коростені. Вибухи лунали, але це не ворожа атака, а проведення навчання військових, яке збіглося з повітряною тривогою. Просимо не панікувати та не поширювати чутки”, – йдеться у повідомленні.

Під час повітряної тривоги на Житомирщині у ЗМІ та соцмережах з’явилася інформація про звуки вибухів у Коростені.

Повітряна тривога в області тривала з 09:40 по 10:45.

Читайте також:

У мережі показали результат ударів ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні. ФОТО, ВІДЕО