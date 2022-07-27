СБУ затримала агента РФ, що коригував артобстріли прикордоння на Сумщині. ВІДЕО

Контррозвідники викрили і знешкодила зловмисника, який проводив розвідувально-підривну діяльність у Сумській області.
Він збирав розвіддані щодо місць дислокації Сил оборони України поблизу державного кордону.
Про це в середу, 27 липня, інформує пресцентр пресслужба СБУ.
Особливо його кураторів із РФ цікавила інформація щодо переміщення підрозділів з військовою технікою ЗСУ.
Під час розвідування українських позицій ворожий агент проводив їх фото- і відеофіксацію, а потім переправляв співробітнику ФСБ РФ у вигляді електронних файлів з прив’язкою до місцевості. Для передачі використовував заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.
Окупанти планували використати ці дані для масованих артилерійських обстрілів регіону.
Встановлено, що зрадником є місцевий мешканець, який був завербований представником російських спецслужб після широкомасштабного вторгнення РФ.
Співробітники СБУ вже ідентифікували особу окупанта, з яким співпрацював цей агент.
Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які він використовував для комунікації з агресором.
Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
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