Розвідка ДШВ спалила ще трохи ворожої техніки разом з окупантами всередині. ВІДЕО

Військовослужбовці окремого розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ Збройних сил України продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку.
Про це у середу, 27 липня, інформує пресцентр Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
“Були знищені БТР-82 з екіпажем та автомобіль з мінометом та розрахунком окупантів, які “пішли вслід” за російськими військовим кораблем”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
“Ми їх просто розстріляли”: танкіст з 25-ї бригади ДШВ розповів про ближні бої з росіянами
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!