Поляки запустили збір коштів на три евакуаційних гелікоптери для України

У Польщі запустили кампанію по збору коштів на три вертольоти для евакуації поранених. Техніку мають закупити та передати ЗСУ.

Про це йдеться на сайті ініціативи “Озброїмо Україну”.

“Ми хочемо регулярно купувати ефективну зброю, яка допоможе нашим сусідам захищатися і викинути російських бандитів з території України”, – зазначено на сайті.

Вартість кожного вертольота, який хочуть закупити в рамках цієї ініціативи, становить 570 тис. доларів (2,7 млн злотих). Загалом заплановано зібрати 8,1 млн злотих з урахуванням можливих курсових коливань.

Кошти, які залишаться після купівлі техніки, буде спрямовано на наступний збір.

Поляки хочуть закупити вертольоти Мі-2АМ-1 з медичним обладнанням. Вони виробляються в Україні компанією Avia’Grade на спеціальних умовах.

“Розташування виробництва в Україні – це також легкий і дешевий спосіб обслуговування та доступ до запчастин, а в умовах війни це дуже важливо! Крім того, купуючи гелікоптер в української компанії, ми підтримуємо місцеву промисловість, яка дає роботу простим людям. Це важливо, тому що війна вдарила по українській економіці та зробила багатьох людей безробітними”, – підкреслили організатори збору коштів.

Заплановано, що збір коштів триватиме ще 35 діб.

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