На Миколаївщині ЗСУ збили російський безпілотник “Форпост”

На Миколаївському напрямку підрозділи Сил оборони збили російський безпілотник оперативно-тактичного рівня “Форпост”.
Про це увечері у середу, 27 серпня, повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що на Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів.
“27 липня воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, імовірно “Форпост”, – йдеться в повідомленні.
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