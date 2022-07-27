Два турецькі фрегати та одна субмарина зайшли до Чорного моря для супроводу українського зерна

Турецькі військові кораблі вже зайшли до Чорного моря для супроводу українського зерна. При цьому Україна вже оголосила координати коридорів для проходу суден зі збіжжям, які підуть із наших портів.

Про це повідомив увечері у середу, 27 липня, керівник Моніторингової групи з кримських санкцій та свободи судноплавства, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

“Турецькі військові кораблі зайшли до Чорного моря (2 фрегати + підводний човен). Офіційно оголошені коридори для суден з зерном (Прибережне попередження України №136/22 від 26/07/2022)”, – йдеться в його повідомленні.

Раніше цього дня стало відомо, що в Стамбулі запустили спільний центр координації експорту зерна з України.

Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, 22 липня в Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для експорту зерна. Документ, що має назву “Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів”, був підписаний окремо Україною з Туреччиною та ООН (міністром інфраструктури Олександром Кубраковим), а також Росією з Туреччиною й ООН (міністром оборони Сергієм Шойгу).

Досі українське збіжжя лишалося заблокованим у портах через російську військову агресію, мінування моря та обстріли.

Угода передбачає, що контроль за портами “Одеса”, “Чорноморськ” і “Южний” повністю залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачається.

У Стамбулі під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр (СКЦ), до якого увійдуть представники України, Російської Федерації, Туреччини і ООН. Цей центр буде здійснювати загальний нагляд за дотриманням Ініціативи. Ним буде створено інспекційні групи.

Усі торговельні судна, які беруть участь у цій Ініціативі, будуть підлягати інспекції, яку проводить інспекційна група в гаванях, визначених Туреччиною, на вході/виході до/з Турецької протоки.

Документ не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Договір діятиме 120 днів із дати підписання і буде автоматично продовжений, якщо ні одна зі сторін не повідомить, що хоче його припинити.

Передбачається, що експорт зерна з портів почнеться за два тижні після підписання угод.

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові запевнили у стовідсотковому контролі підходів до наших портів.

23 липня росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу “Калібр”. Дві ракети влучили в об’єкти інфраструктури порту. “Плювком Путіна в обличчя Гутеррешу й Ердогану” назвало цю атаку Міністерство закордонних справ України.

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